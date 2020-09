By The Associated Press

NATIONAL LEAGUE

G AB H R Pct. Soto Was 40 138 48 34 .348 F.Freeman Atl 54 194 66 45 .340 Solano SF 47 170 58 21 .341 d’Arnaud Atl 40 152 51 18 .336 T.Turner Was 53 212 71 42 .335 Conforto NYM 53 198 65 40 .328 McNeil NYM 47 163 53 17 .325 Ozuna Atl 54 206 65 32 .316 Do.Smith NYM 46 162 51 24 .315 Machado SD 54 207 65 42 .314

Home Runs

Duvall, Atlanta, 16; Betts, Los Angeles, 16; Machado, San Diego, 16; Calhoun, Arizona, 15; Ozuna, Atlanta, 15; Tatis Jr., San Diego, 15; E.Suárez, Cincinnati, 14; Myers, San Diego, 14; 4 tied at 13.

Runs Batted In

F.Freeman, Atlanta, 48; Ozuna, Atlanta, 48; Machado, San Diego, 46; Do.Smith, New York, 41; Tatis Jr., San Diego, 41; Betts, Los Angeles, 39; Myers, San Diego, 38; Blackmon, Colorado, 38; Seager, Los Angeles, 37; 2 tied at 36.

Pitching

Fried, Atlanta, 7-0; Darvish, Chicago, 7-3; Davies, San Diego, 7-3; Kershaw, Los Angeles, 6-2; Hendricks, Chicago, 6-4; Baragar, San Francisco, 5-1; Senzatela, Colorado, 5-2; Wainwright, St. Louis, 5-2; D.Peterson, New York, 5-2; 2 tied at 5-3.

