By The Associated Press

NATIONAL LEAGUE

G AB H R Pct. F.Freeman Atl 55 199 69 48 .347 Soto Was 42 142 49 37 .345 T.Turner Was 55 218 74 43 .339 Solano SF 48 174 59 21 .339 McNeil NYM 48 167 55 17 .329 Conforto NYM 53 198 65 40 .328 Ozuna Atl 55 211 69 34 .327 d’Arnaud Atl 41 156 51 18 .327 Seager LAD 47 193 62 36 .321 Do.Smith NYM 47 165 52 26 .315

Home Runs

Ozuna, Atlanta, 17; Duvall, Atlanta, 16; Betts, Los Angeles, 16; Machado, San Diego, 16; Calhoun, Arizona, 15; Tatis Jr., San Diego, 15; E.Suárez, Cincinnati, 14; Myers, San Diego, 14; Seager, Los Angeles, 14; Castellanos, Cincinnati, 14.

Runs Batted In

Ozuna, Atlanta, 53; F.Freeman, Atlanta, 50; Machado, San Diego, 47; Do.Smith, New York, 41; Tatis Jr., San Diego, 41; Seager, Los Angeles, 39; Blackmon, Colorado, 39; Betts, Los Angeles, 39; Myers, San Diego, 38; 2 tied at 37.

Pitching

Fried, Atlanta, 7-0; Darvish, Chicago, 7-3; Davies, San Diego, 7-4; Kershaw, Los Angeles, 6-2; Hendricks, Chicago, 6-4; Baragar, San Francisco, 5-1; Senzatela, Colorado, 5-2; Wainwright, St. Louis, 5-2; D.Peterson, New York, 5-2; S.Gray, Cincinnati, 5-3.

