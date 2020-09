Toronto 10, Boston 8

By The Associated Press

Toronto AB R H BI BB SO Avg. Totals 42 10 15 10 9 10 Biggio cf 5 0 1 2 1 2 .252 Villar ss 3 0 1 0 3 1 .208 Guerrero Jr. 1b 5 1 0 0 1 3 .250 Tellez dh 6 2 3 1 0 1 .295 Shaw 3b 5 2 1 0 1 0 .239 Gurriel Jr. lf 6 2 4 1 0 0 .290 Panik 2b 3 1 2 2 2 0 .270 Joseph c 5 1 1 2 0 1 .200 Jansen c 0 0 0 0 0 0 .148 Fisher rf 4 1 2 2 1 2 .250

Boston AB R H BI BB SO Avg. Totals 35 8 10 8 7 10 Muñoz rf 1 0 1 0 0 0 .476 Araúz pr-2b 1 2 0 0 3 1 .240 Vázquez dh-c 5 0 0 0 0 2 .256 Bogaerts ss 5 2 2 2 0 0 .281 Martinez lf-rf 5 0 0 0 0 1 .227 Plawecki c 3 1 2 3 0 1 .354 Brasier p 0 0 0 0 0 0 — Verdugo ph 1 0 0 0 0 0 .311 Walden p 0 0 0 0 0 0 — Chavis 1b 3 1 2 0 2 0 .234 Bradley Jr. cf 5 0 1 0 0 2 .254 Dalbec 3b 4 1 1 1 1 2 .192 Peraza 2b-lf 2 1 1 2 1 1 .231

Toronto 001 063 000_10 15 1 Boston 300 101 030_8 10 0

a-grounded out for Brasier in the 8th.

1-ran for Muñoz in the 1st.

E_Joseph (2). LOB_Toronto 14, Boston 9. 2B_Biggio (10), Panik (5). HR_Joseph (1), off Triggs; Tellez (8), off Leyer; Plawecki (1), off Ray; Dalbec (3), off Ray; Peraza (1), off Cole; Bogaerts (10), off Cole. RBIs_Joseph 2 (2), Gurriel Jr. (22), Panik 2 (5), Fisher 2 (4), Biggio 2 (21), Tellez (21), Plawecki 3 (11), Dalbec (4), Peraza 2 (8), Bogaerts 2 (26). SF_Peraza.

Runners left in scoring position_Toronto 8 (Shaw, Biggio, Guerrero Jr. 2, Joseph); Boston 4 (Vázquez, Bogaerts, Dalbec). RISP_Toronto 6 for 15; Boston 1 for 8.

Toronto IP H R ER BB SO NP ERA Ray 4 6 4 4 3 5 83 6.14 Font 1 1-3 2 1 1 2 1 31 8.78 Hatch W,3-1 1 2-3 0 0 0 1 2 32 1.33 Cole 2-3 2 3 3 1 0 28 2.45 Borucki H,3 1-3 0 0 0 0 0 5 2.53 Dolis S,2-2 1 0 0 0 0 2 14 1.86

Boston IP H R ER BB SO NP ERA Triggs 3 3 1 1 2 4 63 6.00 Hall L,0-2 1 2-3 4 6 6 4 2 54 19.89 Leyer 1-3 4 3 3 1 0 35 13.50 Springs 1 1 0 0 2 1 29 7.36 Brice 1 2 0 0 0 1 17 6.38 Brasier 1 1 0 0 0 2 19 4.32 Walden 1 0 0 0 0 0 8 10.13

Inherited runners-scored_Hatch 3-0, Leyer 2-2, Springs 2-2. HBP_Hatch (Plawecki). WP_Font.

Umpires_Home, Ramon De Jesus; First, Pat Hoberg; Second, Brennan Miller; Third, Bill Welke.

T_4:23.

