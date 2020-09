Toronto 8, Boston 7

By The Associated Press

Toronto AB R H BI BB SO Avg. Totals 30 8 11 7 3 7 Biggio 2b 4 1 1 0 0 1 .254 Grichuk cf 4 1 2 2 0 0 .276 Tellez 1b 3 0 2 1 0 0 .261 Hernández rf 3 0 0 0 1 2 .304 Guerrero Jr. dh 4 1 1 0 0 2 .259 Villar pr-dh 0 0 0 0 0 0 .167 Gurriel Jr. lf 3 1 0 0 1 1 .268 Shaw 3b 4 2 3 1 0 1 .230 Panik ss 2 1 1 1 1 0 .242 Jansen c 3 1 1 2 0 0 .154

Boston AB R H BI BB SO Avg. Totals 31 7 11 6 2 8 Verdugo rf 3 0 2 0 1 1 .319 Devers 3b 3 0 0 0 1 1 .252 Bogaerts ss 4 0 0 0 0 1 .279 Martinez dh 4 0 0 0 0 2 .226 Plawecki c 4 2 2 0 0 1 .333 Bradley Jr. cf 4 1 1 0 0 1 .250 Muñoz lf 3 3 3 3 0 0 .455 Chavis 1b 3 0 2 1 0 1 .214 Peraza 2b 3 1 1 2 0 0 .226

Toronto 031 013 0_8 11 0 Boston 020 023 0_7 11 1

1-ran for Guerrero Jr. in the 7th.

E_Verdugo (4). LOB_Toronto 5, Boston 5. 2B_Grichuk (7), Shaw (4), Plawecki (4), Chavis (2), Peraza (8), Muñoz (2). HR_Shaw (4), off Godley; Jansen (3), off Godley; Muñoz (1), off Roark. RBIs_Shaw (9), Jansen 2 (9), Tellez (19), Panik (2), Grichuk 2 (26), Muñoz 3 (3), Peraza 2 (6), Chavis (9). SF_Tellez.

Runners left in scoring position_Toronto 3 (Jansen, Tellez, Shaw); Boston 4 (Peraza, Martinez, Bogaerts). RISP_Toronto 4 for 13; Boston 4 for 11.

Advertisement

Runners moved up_Hernández, Panik, Grichuk, Gurriel Jr., Bradley Jr.. GIDP_Hernández, Gurriel Jr., Bogaerts.

DP_Toronto 1 (Shaw, Biggio, Tellez); Boston 2 (Devers, Peraza, Chavis; Peraza, Chavis).

Toronto IP H R ER BB SO NP ERA Roark 4 1-3 7 4 4 1 6 79 5.74 Merryweather 2-3 4 3 3 0 1 16 3.38 Cole W,2-0 1 0 0 0 1 0 15 1.02 Bass S,5-6 1 0 0 0 0 1 13 2.37

Boston IP H R ER BB SO NP ERA Godley L,0-4 3 5 4 4 1 4 51 8.16 Springs 2 2 1 1 0 1 27 7.90 Walden 2-3 3 3 0 1 1 27 11.17 Stock 1 1-3 1 0 0 1 1 24 6.14

Inherited runners-scored_Merryweather 2-0, Cole 2-1, Stock 2-0. WP_Roark, Cole, Springs.

Umpires_Home, Pat Hoberg; First, Adam Beck; Second, Bill Welke; Third, Ramon De Jesus.

T_2:42.

Copyright © 2020 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.