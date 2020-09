Tour de France Results

By The Associated Press

Thursday 12th Stage A 218 kilometer (135.5 miles) from Chauvigny to Sarran Correze

1. Marc Hirschi, Switzerland, Team Sunweb, 05:08:49.

2. Pierre Rolland, France, B&B Hotels-Vital Concept, :47.

3. Soren Kragh Andersen, Denmark, Team Sunweb, :52.

4. Quentin Pacher, France, B&B Hotels-Vital Concept, same time.

5. Jesus Herrada, Spain, Cofidis, same time.

6. Maximilian Schachmann, Germany, Bora-Hansgrohe, same time.

7. Hugo Houle, Canada, Astana Pro Team, same time.

8. Sebastien Reichenbach, Switzerland, Groupama-FDJ, same time.

9. Kenny Elissonde, France, Trek-Segafredo, :56.

10.Nicolas Roche Ireland, Team Sunweb, same time.

11.Julian Alaphilippe, France, Deceuninck-Quickstep, 1:48.

12.Marc Soler, Spain, Movistar Team, 2:05.

13.Peter Sagan, Slovakia, Bora-Hansgrohe, 2:30.

14.Greg Van Avermaet, Belgium, CCC Team , same time.

15.Jasper Stuyven, Belgium, Trek-Segafredo, same time.

16.Michael Gogl, Austria, NTT Pro Cycling, same time.

17.Cyril Barthe, France, B&B Hotels-Vital Concept, same time.

18.Oliver Naesen, Belgium, AG2R la Mondiale, same time.

19.Wout van Aert, Belgium, Team Jumbo-Visma, same time.

20.Bauke Mollema, Netherlands, Trek-Segafredo, same time.

Overall Standings (12 stages)

1. Primoz Roglic, Slovenia, Team Jumbo-Visma, 51:26:43.

2. Egan Bernal, Colombia, Ineos Grenadiers, :21.

3. Guillaume Martin, France, Cofidis, :28.

4. Romain Bardet, France, AG2R la Mondiale, :30.

5. Nairo Quintana, Colombia, Team Arkea-Samsic, :32.

6. Rigoberto Uran, Colombia, EF Pro Cycling, :32.

7. Tadej Pogacar, Slovenia, UAE Team Emirates, :44

8. Adam Yates, Britain, Mitchelton-Scott, 01:02.

9. Miguel Angel Lopez, Colombia, Astana Pro Team, 01:15.

10. Mikel Landa, Spain, Bahrain McLaren, 01:42.

