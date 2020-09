U.S. Open Scores

By The Associated Press

Sunday At Winged Foot Golf Club, West Course Mamaroneck, New York Purse: $12.5 million Yardage: 7,477; Par: 70 Final (a-amateur) Bryson DeChambeau, $2,250,000 69-68-70-67—274 Matthew Wolff, $1,350,000 66-74-65-75—280 Louis Oosthuizen, $861,457 67-74-68-73—282 Harris English, $603,903 68-70-72-73—283 Xander Schauffele, $502,993 68-72-70-74—284 Dustin Johnson, $424,040 73-70-72-70—285 Will Zalatoris, $424,040 70-74-70-71—285 Tony Finau, $302,236 69-73-73-71—286 Justin Thomas, $302,236 65-73-76-72—286 Webb Simpson, $302,236 71-71-71-73—286 Zach Johnson, $302,236 70-74-68-74—286 Rory McIlroy, $302,236 67-76-68-75—286 Lee Westwood, $210,757 67-76-72-72—287 Adam Long, $210,757 71-74-69-73—287 Patrick Reed, $210,757 66-70-77-74—287 Viktor Hovland, $210,757 71-71-70-75—287 Jason Kokrak, $157,931 68-71-77-72—288 Paul Casey, $157,931 76-70-69-73—288 Lucas Glover, $157,931 71-71-71-75—288 Alex Noren, $157,931 72-74-67-75—288 Hideki Matsuyama, $157,931 71-69-70-78—288 Sungjae Im, $129,407 70-75-73-71—289 Erik van Rooyen, $101,797 70-74-76-70—290 Taylor Pendrith, $101,797 71-74-75-70—290 Jon Rahm, $101,797 69-72-76-73—290 Brendon Todd, $101,797 68-72-75-75—290 Thomas Pieters, $101,797 66-74-73-77—290 Joaquin Niemann, $101,797 68-73-72-77—290 Rafa Cabrera Bello, $101,797 68-70-74-78—290 Charles Howell III, $83,422 73-72-72-74—291 Lucas Herbert, $75,649 72-74-74-72—292 Renato Paratore, $75,649 71-72-73-76—292 Bubba Watson, $75,649 72-69-74-77—292 Tyler Duncan, $64,024 73-71-77-72—293 Stephan Jaeger, $64,024 71-70-79-73—293 Romain Langasque, $64,024 71-74-75-73—293 Daniel Berger, $64,024 73-70-74-76—293 Cameron Smith, $52,074 71-73-78-72—294 Jason Day, $52,074 72-74-76-72—294 Brian Harman, $52,074 74-72-75-73—294 Adam Scott, $52,074 71-74-74-75—294 Billy Horschel, $52,074 72-70-72-80—294 Shane Lowry, $39,275 76-70-77-72—295 Patrick Cantlay, $39,275 70-76-76-73—295 Bernd Wiesberger, $39,275 73-72-76-74—295 Matt Wallace, $39,275 70-75-73-77—295 Lanto Griffin, $39,275 71-74-71-79—295 Michael Thompson, $38,254 70-75-75-76—296 Rickie Fowler, $30,312 69-77-72-79—297 Thomas Detry, $30,312 71-72-73-81—297 a-John Pak, $0 69-76-79-74—298 Chesson Hadley, $28,563 73-73-77-75—298 Ryo Ishikawa, $28,563 72-74-74-78—298 Adam Hadwin, $27,720 72-73-74-80—299 Christiaan Bezuidenhout, $27,461 70-76-72-82—300 Abraham Ancer, $27,073 71-75-79-76—301 Robert MacIntyre, $27,073 74-72-76-79—301 Troy Merritt, $26,684 72-74-78-78—302 Rory Sabbatini, $26,296 69-76-78-81—304 Sebastian Munoz, $26,296 71-74-77-82—304 Shugo Imahira, $25,901 71-74-78-82—305 Danny Lee, $10,000 70-75-78- —WD

