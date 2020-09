Washington 5, Philadelphia 1

By The Associated Press

Philadelphia AB R H BI BB SO Avg. Totals 29 1 6 0 6 13 Haseley lf-cf 4 0 1 0 0 1 .288 B.Harper dh 4 0 0 0 0 3 .254 Bohm 1b 2 0 1 0 1 0 .333 Gregorius ss 4 0 1 0 0 3 .288 Segura 3b 3 0 0 0 1 2 .266 Bruce rf 4 0 1 0 0 1 .217 Knapp c 2 0 0 0 2 0 .310 Kingery 2b 3 0 1 0 1 1 .147 Quinn cf 1 0 0 0 0 1 .218 Moniak lf 2 1 1 0 1 1 .182

Washington AB R H BI BB SO Avg. Totals 31 5 7 3 5 10 Stevenson rf 5 1 1 0 0 2 .278 Turner ss 4 1 1 0 0 1 .335 Soto lf 2 1 0 0 2 0 .348 Cabrera 1b 3 2 2 1 1 1 .246 Holt dh 4 0 2 1 0 0 .318 Suzuki c 3 0 0 0 1 1 .267 García 2b 4 0 0 1 0 1 .306 Kieboom 3b 2 0 0 0 0 2 .202 1-Harrison pr-3b 1 0 0 0 0 1 .262 Robles cf 3 0 1 0 1 1 .233

Philadelphia 000 010 000_1 6 3 Washington 200 001 20x_5 7 0

1-ran for Kieboom in the 6th.

E_Knapp (1), Wheeler (1), Moniak (1). LOB_Philadelphia 8, Washington 8. 2B_Kingery (4), Stevenson (2). RBIs_Cabrera (30), García (12), Holt (3). SB_Turner (10). CS_Bohm (1), Segura (2).

Runners left in scoring position_Philadelphia 4 (Bruce, B.Harper, Moniak); Washington 6 (García 2, Turner, Suzuki, Stevenson). RISP_Philadelphia 0 for 4; Washington 2 for 13.

Runners moved up_Turner, Holt, Suzuki, García. GIDP_Haseley, Kingery.

DP_Washington 2 (Turner, Cabrera; Turner, Cabrera).

Philadelphia IP H R ER BB SO NP ERA Wheeler, L, 4-1 5 2-3 5 3 2 3 7 113 2.67 Parker 2-3 2 2 1 2 1 31 2.81 Rosso 1 2-3 0 0 0 0 2 28 6.52

Washington IP H R ER BB SO NP ERA Sánchez, W, 3-5 5 4 1 1 4 6 105 6.80 Suero, H, 5 1 0 0 0 0 2 16 3.68 Finnegan, H, 4 1 1 0 0 1 1 18 3.22 Harris 1 0 0 0 0 2 14 3.45 Hudson 1 1 0 0 1 2 18 6.75

Inherited runners-scored_Parker 2-0, Rosso 1-0. HBP_Suero (Bohm), Wheeler (Kieboom).

Umpires_Home, Junior Valentine; First, Stu Scheuwater; Second, Vic Carapazza; Third, Joe West.

T_3:48.

