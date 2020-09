WTA Money Leaders

By The Associated Press

Through Sept. 6

1 Sofia Kenin $3,031,173 2 Garbine Muguruza $1,603,605 3 Simona Halep $1,469,594 4 Ashleigh Barty $1,078,902 5 Aryna Sabalenka $849,993 6 Petra Kvitova $785,941 7 Elena Rybakina $767,382 8 Ons Jabeur $537,623 9 Anett Kontaveit $533,890 10 Karolina Pliskova $499,371 11 Kiki Bertens $461,143 12 Barbora Strycova $451,557 13 Anastasia Pavlyuchenkova $430,456 14 Kristina Mladenovic $426,921 15 Su-Wei Hsieh $421,954 16 Elise Mertens $417,264 17 Jennifer Brady $409,189 18 Ekaterina Alexandrova $392,511 19 Maria Sakkari $379,038 20 Timea Babos $366,327 21 Naomi Osaka $352,755 22 Alison Riske $326,487 23 Petra Martic $313,665 24 Barbora Krejcikova $296,934 25 Victoria Azarenka $294,530 26 Madison Keys $283,156 27 Cori Gauff $276,908 28 Belinda Bencic $271,401 29 Dayana Yastremska $269,565 30 Qiang Wang $258,094 31 Iga Swiatek $257,459 32 Svetlana Kuznetsova $254,495 33 Katerina Siniakova $233,674 34 Angelique Kerber $231,843 35 Saisai Zheng $226,309 36 Elina Svitolina $225,496 37 Yulia Putintseva $224,826 38 Jelena Ostapenko $218,852 39 Shuai Zhang $208,883 40 Veronika Kudermetova $203,775 41 Donna Vekic $200,806 42 Serena Williams $198,306 43 Danielle Collins $196,969 44 Ajla Tomljanovic $191,120 45 Johanna Konta $183,003 46 Julia Goerges $175,241 47 Heather Watson $166,440 48 Jessica Pegula $165,256 49 Karolina Muchova $164,060 50 Laura Siegemund $162,355

