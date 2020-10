Atlanta 7, Miami 0

By The Associated Press

Atlanta AB R H BI BB SO Avg. Totals 36 7 10 6 7 8 Acuña Jr. cf 3 2 0 0 2 1 .182 Freeman 1b 4 1 2 0 1 0 .167 Ozuna dh 5 1 2 1 0 1 .308 d’Arnaud c 4 1 2 2 1 1 .600 Albies 2b 4 1 1 0 1 0 .167 Swanson ss 3 1 2 2 1 0 .400 Duvall lf 5 0 1 1 0 3 .083 Markakis rf 5 0 0 0 0 1 .167 Pache rf 0 0 0 0 0 0 — Riley 3b 3 0 0 0 1 1 .333

Miami AB R H BI BB SO Avg. Totals 32 0 5 0 2 9 Berti rf 3 0 0 0 0 2 .167 Dickerson lf 4 0 3 0 0 0 .250 Aguilar 1b 4 0 1 0 0 2 .154 B.Anderson 3b 4 0 0 0 0 2 .400 Cooper dh 3 0 0 0 1 0 .100 Chisholm 2b 3 0 1 0 1 0 .333 Rojas ss 4 0 0 0 0 0 .091 Sierra cf 2 0 0 0 0 1 .250 b-Brinson ph-cf 1 0 0 0 0 0 .000 c-Joyce ph 1 0 0 0 0 0 .167 Wallach c 1 0 0 0 0 1 .000 a-Alfaro ph-c 2 0 0 0 0 1 .000

Atlanta 004 120 000_7 10 0 Miami 000 000 000_0 5 1

a-grounded out for Wallach in the 4th. b-grounded out for Sierra in the 7th. c-lined out for Brinson in the 9th.

E_Sierra (1). LOB_Atlanta 10, Miami 8. 2B_d’Arnaud (2), Albies (1), Duvall (1), Chisholm (1). 3B_Swanson (1). RBIs_Ozuna (3), d’Arnaud 2 (7), Swanson 2 (5), Duvall (1). SB_Acuña Jr. (1). SF_Swanson.

Runners left in scoring position_Atlanta 9 (Riley 2, Ozuna, Albies, d’Arnaud, Markakis); Miami 5 (Cooper, Wallach, Chisholm, Joyce). RISP_Atlanta 4 for 16; Miami 0 for 9.

Runners moved up_Albies, Rojas, Sierra.

Atlanta IP H R ER BB SO NP ERA Wright, W, 1-0 6 3 0 0 2 7 88 0.00 Minter 1 0 0 0 0 1 11 0.00 Webb 1 1 0 0 0 1 12 0.00 Greene 1 1 0 0 0 0 22 0.00

Miami IP H R ER BB SO NP ERA Sánchez, L, 0-1 3 4 4 4 3 2 50 12.00 Rogers 1 2-3 4 3 2 1 2 44 10.80 Hoyt 1-3 0 0 0 0 1 3 9.00 García 1 1 0 0 1 1 19 20.25 Stanek 1 0 0 0 0 1 17 0.00 Boxberger 1 0 0 0 2 0 26 0.00 Vincent 1 1 0 0 0 1 12 0.00

Inherited runners-scored_Hoyt 1-0. HBP_Wright (Berti).

Umpires_Home, Mark Wegner; First, Bill Welke; Second, Chris Guccione; Third, Stu Scheuwater; Right, Dan Bellino; Left, Andy Fletcher.

T_3:29.

