ATP Money Leaders

By The Associated Press

Through Oct. 4

1 Novak Djokovic $5,014,654 2 Dominic Thiem $4,785,024 3 Alexander Zverev $2,533,357 4 Daniil Medvedev $1,637,187 5 Pablo Carreno Busta $1,469,972 6 Rafael Nadal $1,443,172 7 Andrey Rublev $1,285,583 8 Stefanos Tsitsipas $1,224,460 9 Roberto Bautista Agut $1,224,352 10 Gael Monfils $1,206,005 11 Denis Shapovalov $1,071,998 12 Felix Auger-Aliassime $1,031,360 13 David Goffin $955,341 14 Karen Khachanov $954,882 15 Borna Coric $941,300 16 Cristian Garin $869,055 17 Alex De Minaur $868,380 18 Dusan Lajovic $861,880 19 Diego Schwartzman $818,474 20 Casper Ruud $789,715 21 Milos Raonic $778,155 22 Daniel Evans $757,166 23 Grigor Dimitrov $723,613 24 Jan-Lennard Struff $720,927 25 Roger Federer $714,792 26 Taylor Fritz $702,074 27 Marin Cilic $658,079 28 Filip Krajinovic $636,102 29 Fabio Fognini $634,000 30 Hubert Hurkacz $609,864 31 Tennys Sandgren $588,244 32 John Isner $557,824 33 Nick Kyrgios $556,370 34 Stan Wawrinka $539,495 35 Marton Fucsovics $529,355 36 Matteo Berrettini $500,054 37 Kevin Anderson $495,940 38 Ugo Humbert $486,636 39 Yoshihito Nishioka $484,975 40 John Millman $484,968 41 Nikoloz Basilashvili $480,312 42 Benoit Paire $472,561 43 Vasek Pospisil $460,619 44 Alexander Bublik $445,016 45 Guido Pella $437,106 46 Joe Salisbury $436,863 47 Viktor Troicki $430,464 48 Jordan Thompson $429,570 49 Alejandro Davidovich Fokina $424,291 50 Cameron Norrie $419,564

