Los Angeles FC 3, Real Salt Lake 1

Los Angeles FC 2 1 — 3 Real Salt Lake 0 1 — 1

First half_1, Los Angeles FC, Wright-Phillips, 6, 22nd minute; 2, Los Angeles FC, Rossi, 9 (Cifuentes), 27th.

Second half_3, Los Angeles FC, Rodriguez, 2 (Wright-Phillips), 59th; 4, Real Salt Lake, Atuesta, 1, 64th.

Goalies_Los Angeles FC, Pablo Sisniega, Kenneth Vermeer; Real Salt Lake, Andrew Putna, Zac MacMath.

Yellow Cards_Kreilach, Real Salt Lake, 60th; Johnson, Real Salt Lake, 71st; Toia, Real Salt Lake, 80th.

Referee_Nima Saghafi. Assistant Referees_Chris Elliott, Art Arustamyan, Allen Chapman. 4th Official_Elijio Arreguin.

Lineups

Los Angeles FC_Pablo Sisniega; Jordan Harvey, Mark Anthony Kaye, Diego Palacios, Eddie Segura; Eduard Atuesta, Jose Cifuentes (Francisco Ginella, 86th); Latif Blessing, Brian Rodriguez, Diego Rossi, Bradley Wright-Phillips (Danny Musovski, 65th).

Real Salt Lake_Andrew Putna; Aaron Herrera, Erik Holt, Marcelo Silva, Donny Toia; Maikel Chang (Jeizon Ramirez, 75th), Damir Kreilach, Pablo Ruiz; Corey Baird, Douglas Martinez, Justin Meram (Sam Johnson, 46th).

