LPGA Money Leaders

Through Oct. 18

Trn Money 1. Inbee Park 10 $1,066,520 2. Sei Young Kim 6 $908,219 3. Danielle Kang 10 $752,281 4. Nasa Hataoka 8 $749,980 5. Minjee Lee 11 $635,255 6. Austin Ernst 12 $620,174 7. Jasmine Suwannapura 12 $566,521 8. Nelly Korda 10 $553,924 9. Brooke M. Henderson 7 $532,661 10. Mirim Lee 6 $470,004 11. Anna Nordqvist 11 $467,812 12. Stacy Lewis 12 $456,509 13. Carlota Ciganda 9 $410,035 14. Lydia Ko 9 $401,676 15. Georgia Hall 10 $392,542 16. Madelene Sagstrom 12 $385,532 17. Mel Reid 11 $383,496 18. Ashleigh Buhai 11 $351,186 19. Celine Boutier 13 $347,975 20. Moriya Jutanugarn 9 $333,015 21. Jennifer Song 12 $320,790 22. Gaby Lopez 8 $309,886 23. Jodi Ewart Shadoff 11 $303,204 24. Lexi Thompson 8 $299,093 25. Jennifer Kupcho 9 $286,087 26. Angela Stanford 11 $274,376 27. In Gee Chun 11 $272,986 28. Amy Olson 12 $245,907 29. Caroline Masson 9 $241,052 30. Yealimi Noh 11 $233,990 31. Cydney Clanton 13 $232,755 32. Yu Liu 12 $227,599 33. Marina Alex 7 $225,882 34. Katherine Kirk 10 $223,151 35. Cheyenne Knight 13 $218,265 36. Ally McDonald 10 $217,952 37. Andrea Lee 11 $206,423 38. Hee Young Park 10 $199,286 39. Kelly Tan 11 $186,308 40. Perrine Delacour 9 $179,756 41. Pernilla Lindberg 12 $179,169 42. Mi Hyang Lee 9 $173,977 43. Hannah Green 9 $167,935 44. Brittany Altomare 10 $164,947 45. Lizette Salas 10 $164,325 46. Charley Hull 5 $163,082 47. Xiyu Lin 12 $160,422 48. Jenny Shin 7 $159,759 49. Kristen Gillman 10 $159,587 50. Azahara Munoz 10 $153,398

