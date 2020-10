NHL Draft Selections

By The Associated Press

Tuesday First Round

1. N.Y. Rangers, Alexis Lafreniere, lw, Rimouski (QMJHL).

2. Los Angeles, Quinton Byfield, c, Sudbury (OHL).

3. Ottawa (from San Jose), Tim Stuetzle, lw, Mannheim (Germany).

4. Detroit, Lucas Raymond, lw, Frolunda (Sweden).

5. Ottawa, Jake Sanderson, d, USA U-18 (NTDP).

6. Anaheim, Jamie Drysdale, d, Erie (OHL).

7. New Jersey, Alexander Holtz, rw, Djurgarden (Sweden).

8. Buffalo, Jack Quinn, rw, Ottawa (OHL).

9. Minnesota, Marco Rossi, c, Ottawa (OHL).

10. Winnipeg, Cole Perfetti, c, Saginaw (OHL).

11. Nashville, Iaroslav Askarov, g, Neva St. Petersburg (Russia).

12. Florida, Anton Lundell, c, HIFK (Finland).

13. Carolina (from Toronto), Seth Jarvis, c, Portland (WHL).

14. Edmonton, Dylan Holloway, c, Wisconsin, (Big Ten).

15. Toronto (from Pittsburgh), Rodion Amirov, lw, Ufa (Russia).

16. Montreal, Kaiden Guhle, d, Prince Albert (WHL).

17. Chicago, Lukas Reichel, lw, Eisbaren Berlin (Germany).

18. New Jersey (from Arizona), Dawson Mercer, c, Chicoutimi (QMJHL).

19. N.Y. Rangers (from Calgary), Braden Schneider, d, Brandon (WHL).

20. New Jersey (from Vancouver through Tampa Bay), Shakir Mukhamadullin, d, Ufa (Russia).

21. Columbus, Yegor Chinakhov, rw, Omsk (Russia).

22. Washington (from Calgary through N.Y. Rangers through Carolina), Hendrix Lapierre, c, Chicoutimi (QMJHL).

23. Philadelphia, Tyson Foerster, rw, Barrie (OHL).

24. Calgary (from Washington), Connor Zary, c, Kamloops (WHL).

25. Colorado, Justin Barron, d, Halifax (QMJHL).

26. St. Louis, Jake Neighbours, lw, Edmonton (WHL).

27. Anaheim (from Boston), Jacob Perreault, rw, Sarnia (OHL).

28. Ottawa (from N.Y. Islanders), Ridly Greig, c, Brandon (WHL).

29. Vegas, Brendan Brisson, c, Chicago (USHL).

30. Dallas, Mavrik Bourque, c, Shawinigan (QMJHL).

31. San Jose (from Tampa Bay), Ozzy Wiesblatt, rw, Prince Albert (WHL).

