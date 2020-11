NHRA Dodge Finals Pairings

By The Associated Press

Saturday At The Strip at Las Vegas Motor Speedway Las Vegas

Sunday’s first-round pairing based on results in qualifying, which ended Saturday. DNQs listed below pairings.

Top Fuel

1. Billy Torrence, 3.728 seconds, 325.30 mph vs. 14. Cameron Ferre, 6.595, 101.23; 2. Steve Torrence, 3.731, 330.39 vs. 13. Kebin Kinsley, 6.276, 109.60; 3. Doug Kalitta, 3.746, 327.74 vs. 12. Justin Ashley, 5.659, 115.47; 4. Antron Brown, 3.762, 322.81 vs. 11. Tony Schumacher, 5.249, 112.46; 5. Shawn Langdon, 3.775, 319.90 vs. 10. Clay Millican, 5.002, 141.88; 6. Leah Pruett, 3.791, 322.04 vs. 9. Chris Karamesines, 4.166, 224.66; 7. Jim Maroney, 3.971, 307.37 vs. 8. Troy Buff, 4.123, 218.97.

Funny Car

1. Ron Capps, Dodge Charger, 3.902, 327.98 vs. 16. Chris Morel, Charger, 4.617, 191.73; 2. Matt Hagan, Charger, 3.911, 327.82 vs. 15. Cruz Pedregon, Charger, 4.359, 244.56; 3. Alexis DeJoria, Toyota Camry, 3.915, 322.42 vs. 14. Terry Haddock, Ford Mustang, 4.334, 238.47; 4. Tommy Johnson Jr., Charger, 3.915, 319.14 vs. 13. Jim Campbell, Charger, 4.126, 312.13; 5. Bob Tasca III, Mustang, 3.929, 325.92 vs. 12. Dave Richards, Mustang, 4.035, 282.54; 6. Blake Alexander, Mustang, 3.929, 321.50 vs. 11. Steven Densham, Mustang, 4.004, 314.75; 7. Paul Lee, Charger, 3.933, 327.66 vs. 10. Jack Beckman, Charger, 3.996, 309.70; 8. Tim Wilkerson, Mustang, 3.940, 322.88 vs. 9. J.R. Todd, Camry, 3.975, 326.24. Did Not Qualify: 17. Bobby Bode, 4.755, 151.92; 18. Alex Miladinovich, 5.440, 140.08.

Pro Stock

1. Greg Anderson, Chevy Camaro, 6.601, 206.73 vs. 16. Aaron Strong, Camaro, 6.724, 204.35; 2. Jason Line, Camaro, 6.635, 206.39 vs. 15. Cristian Cuadra, Ford Mustang, 6.709, 204.23; 3. Kyle Koretsky, Camaro, 6.637, 206.32 vs. 14. Kenny Delco, Camaro, 6.691, 206.07; 4. Chris McGaha, Camaro, 6.641, 206.35 vs. 13. Troy Coughlin Jr., Mustang, 6.670, 205.60; 5. Alex Laughlin, Camaro, 6.642, 205.76 vs. 12. Erica Enders, Camaro, 6.652, 205.35; 6. Deric Kramer, Camaro, 6.645, 205.76 vs. 11. Bo Butner, Camaro, 6.650, 205.79; 7. Matt Hartford, Camaro, 6.645, 204.98 vs. 10. Mason McGaha, Camaro, 6.649, 205.94; 8. Aaron Stanfield, Camaro, 6.646, 206.45 vs. 9. Jeg Coughlin, Camaro, 6.647, 205.38. Did Not Qualify: 17. Val Smeland, 6.727, 205.66; 18. Alan Prusiensky, 6.728, 204.54; 19. Steve Graham, 6.763, 203.06; 20. Fernando Cuadra, 8.818, 107.97.

Pro Stock Motorcycle

1. Eddie Krawiec, Harley-Davidson, 6.818, 198.12 vs. 16. Cory Reed, EBR, 7.318, 190.14; 2. Matt Smith, EBR, 6.821, 198.38 vs. 15. Angelle Sampey, Harley-Davidson, 7.141, 158.82; 3. Joey Gladstone, EBR, 6.893, 195.56 vs. 14. Freddie Camarena, Suzuki, 7.082, 189.82; 4. Scotty Pollacheck, EBR, 6.900, 196.04 vs. 13. David Barron, EBR, 7.045, 190.00; 5. Angie Smith, EBR, 6.918, 196.30 vs. 12. Katie Sullivan, Suzuki, 7.014, 192.36; 6. Steve Johnson, Suzuki, 6.941, 192.19 vs. 11. Kelly Clontz, Suzuki, 7.009, 190.78; 7. Andrew Hines, Harley-Davidson, 6.946, 194.74 vs. 10. Chris Bostick, Suzuki, 6.998, 184.85; 8. Hector Arana Jr, EBR, 6.947, 194.44 vs. 9. Ryan Oehler, EBR, 6.955, 193.35.

