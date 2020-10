San Diego 4, St. Louis 0

By The Associated Press

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Totals 32 0 4 0 3 8 Wong 2b 4 0 1 0 0 0 .214 Edman 3b 4 0 1 0 0 0 .214 Goldschmidt 1b 3 0 0 0 1 1 .231 Carlson lf-cf 4 0 1 0 0 1 .333 Molina c 3 0 1 0 1 0 .462 DeJong ss 4 0 0 0 0 0 .200 Carpenter dh 3 0 0 0 1 1 .222 Fowler rf 4 0 0 0 0 3 .286 Bader cf 1 0 0 0 0 1 .111 a-B.Miller ph 1 0 0 0 0 0 .000 O’Neill lf 0 0 0 0 0 0 — b-Dean ph 1 0 0 0 0 1 .000

San Diego AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 4 8 4 4 11 Grisham cf 5 1 0 0 0 3 .000 Tatis Jr. ss 2 1 1 0 2 0 .455 Machado 3b 4 0 0 1 0 1 .143 Hosmer 1b 3 0 1 2 1 1 .167 Pham lf 4 0 0 0 0 1 .462 Profar lf 0 0 0 0 0 0 .571 Moreland dh 4 0 2 0 0 2 .500 Myers rf 3 0 1 0 1 0 .333 Nola c 4 0 0 0 0 3 .000 Cronenworth 2b 4 2 3 1 0 0 .625

St. Louis 000 000 000_0 4 2 San Diego 000 010 21x_4 8 1

a-flied out for Bader in the 7th. b-struck out for O’Neill in the 9th.

E_Wong (1), Edman (1), Tatis Jr. (2). LOB_St. Louis 9, San Diego 9. 2B_Molina (2), Tatis Jr. (1), Hosmer (1). HR_Cronenworth (1), off Reyes. RBIs_Hosmer 2 (3), Machado (2), Cronenworth (2). SB_Pham (2).

Runners left in scoring position_St. Louis 5 (Carpenter, Carlson, Goldschmidt, Fowler); San Diego 6 (Grisham, Cronenworth, Pham, Moreland). RISP_St. Louis 0 for 6; San Diego 2 for 11.

Runners moved up_Molina, DeJong, Nola, Pham. GIDP_Pham.

DP_St. Louis 1 (Wong, Molina, DeJong).

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Flaherty, L, 0-1 6 6 1 1 2 8 110 1.50 Reyes 2 2 3 1 2 3 38 2.70

San Diego IP H R ER BB SO NP ERA Stammen 1 2-3 1 0 0 0 0 21 0.00 Hill 1 0 0 0 0 1 18 0.00 Johnson 1-3 1 0 0 1 1 15 0.00 Morejon 1 2-3 1 0 0 0 2 25 0.00 Adams, W, 1-0 1-3 0 0 0 0 1 6 9.00 Patiño, H, 1 1 1 0 0 1 0 17 0.00 Pagán, H, 1 1 0 0 0 0 0 19 0.00 Pomeranz, H, 2 1 0 0 0 1 0 12 0.00 Rosenthal 1 0 0 0 0 3 13 6.00

Inherited runners-scored_Hill 1-0, Johnson 1-0, Adams 2-0. IBB_off Reyes (Tatis Jr.). HBP_Hill (Bader).

Umpires_Home, James Hoye; First, Bill Miller; Second, Doug Eddings; Third, Rob Drake; Right, Cory Blaser; Left, Gabe Morales.

T_3:21.

Copyright © 2020 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.