San Jose 2, Real Salt Lake 0

By The Associated Press

Real Salt Lake 0 0 — 0 San Jose 1 1 — 2

First half_1, San Jose, Wondolowski, 6, 16th minute.

Second half_2, San Jose, Wondolowski, 7 (Salinas), 74th.

Goalies_Real Salt Lake, Andrew Putna, David Ochoa; San Jose, JT Marcinkowski, Daniel Vega.

Yellow Cards_Silva, Real Salt Lake, 10th; Besler, Real Salt Lake, 22nd; Toia, Real Salt Lake, 39th; Judson, San Jose, 53rd; Herrera, Real Salt Lake, 59th; Kreilach, Real Salt Lake, 63rd; Rios, San Jose, 64th.

Referee_Elton Garcia. Assistant Referees_Cory Richardson, Ian Anderson, Kevin Stott. 4th Official_Armando Villarreal.

Lineups

Real Salt Lake_Andrew Putna; Aaron Herrera, Nedum Onuoha (Kyle Beckerman, 86th), Marcelo Silva (Justen Glad, 70th), Donny Toia; Nick Besler, Maikel Chang (Justin Meram, 61st), Damir Kreilach, Everton Luiz (Pablo Ruiz, 61st), Albert Rusnak; Corey Baird (Douglas Martinez, 86th).

San Jose_JT Marcinkowski; Oswaldo Alanis, Florian Jungwirth, Nick Lima, Marcos Lopez; Cristian Espinoza (Tommy Thompson, 82nd), Carlos Fierro (Shea Salinas, 70th), Judson, Jackson Yueill; Andy Rios (Vako Qazaishvili, 82nd), Chris Wondolowski (Cade Cowell, 90th).

