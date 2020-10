WTA Money Leaders

By The Associated Press

Through Oct. 4

1 Naomi Osaka $3,352,755 2 Sofia Kenin $3,326,962 3 Victoria Azarenka $1,866,538 4 Garbine Muguruza $1,802,805 5 Simona Halep $1,728,990 6 Jennifer Brady $1,224,189 7 Ashleigh Barty $1,078,902 8 Petra Kvitova $1,035,941 9 Aryna Sabalenka $1,003,198 10 Serena Williams $998,306 11 Elise Mertens $934,772 12 Elena Rybakina $909,127 13 Anett Kontaveit $800,934 14 Karolina Pliskova $785,371 15 Ons Jabeur $711,783 16 Yulia Putintseva $696,834 17 Maria Sakkari $629,038 18 Petra Martic $580,709 19 Shelby Rogers $563,052 20 Kristina Mladenovic $557,501 21 Ekaterina Alexandrova $508,596 22 Barbora Strycova $507,363 23 Angelique Kerber $493,003 24 Kiki Bertens $486,082 25 Alison Riske $483,147 26 Su-Wei Hsieh $471,876 27 Timea Babos $464,412 28 Anastasia Pavlyuchenkova $451,650 29 Madison Keys $446,156 30 Iga Swiatek $431,619 31 Laura Siegemund $427,100 32 Tsvetana Pironkova $425,000 33 Karolina Muchova $414,060 34 Alize Cornet $398,790 35 Dayana Yastremska $397,310 36 Cori Gauff $384,912 37 Donna Vekic $374,966 38 Jessica Pegula $353,256 39 Marketa Vondrousova $351,664 40 Katerina Siniakova $349,868 41 Veronika Kudermetova $348,935 42 Catherine McNally $345,541 43 Magda Linette $344,012 44 Vera Zvonareva $338,558 45 Amanda Anisimova $329,259 46 Caroline Garcia $323,240 47 Aliaksandra Sasnovich $309,761 48 Johanna Konta $307,003 49 Shuai Zhang $306,153 50 Elina Svitolina $301,249

Copyright © 2020 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.