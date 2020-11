ATP Money Leaders

By The Associated Press

Through Nov. 8

1 Novak Djokovic $6,052,233 2 Dominic Thiem $5,169,756 3 Rafael Nadal $3,303,652 4 Alexander Zverev $2,789,295 5 Andrey Rublev $1,851,477 6 Pablo Carreno Busta $1,849,001 7 Daniil Medvedev $1,785,058 8 Stefanos Tsitsipas $1,757,772 9 Roberto Bautista Agut $1,382,462 10 Diego Schwartzman $1,339,900 11 Gael Monfils $1,297,224 12 Karen Khachanov $1,263,633 13 Denis Shapovalov $1,261,379 14 Felix Auger-Aliassime $1,149,167 15 Borna Coric $1,124,904 16 Cristian Garin $1,063,091 17 David Goffin $1,035,652 18 Grigor Dimitrov $1,014,862 19 Dusan Lajovic $1,005,121 20 Alex de Minaur $978,121 21 Casper Ruud $974,103 22 Daniel Evans $958,419 23 Taylor Fritz $906,518 24 Jan-Lennard Struff $862,821 25 Milos Raonic $844,286 26 Marton Fucsovics $769,375 27 Stan Wawrinka $749,959 28 Marin Cilic $744,675 29 Hubert Hurkacz $743,606 30 Filip Krajinovic $733,665 31 Tennys Sandgren $723,921 32 Roger Federer $714,792 33 Kevin Anderson $714,769 34 Jannik Sinner $707,259 35 Fabio Fognini $705,309 36 Lorenzo Sonego $660,674 37 John Isner $655,499 38 Matteo Berrettini $646,567 39 Ugo Humbert $623,219 40 Benoit Paire $600,914 41 Yoshihito Nishioka $600,041 42 Vasek Pospisil $599,095 43 Alexander Bublik $596,949 44 John Millman $592,905 45 Cameron Norrie $566,434 46 Nikoloz Basilashvili $564,201 47 Nick Kyrgios $556,370 48 Aljaz Bedene $555,586 49 Guido Pella $548,688 50 Frances Tiafoe $546,000

Copyright © 2020 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.