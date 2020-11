Colorado 3, Seattle 1

By The Associated Press

Seattle 1 0 — 1 Colorado 2 1 — 3

First half_1, Colorado, Shinyashiki, 4 (Vines), 11th minute; 2, Seattle, Morris, 9 (Roldan), 22nd; 3, Colorado, Rosenberry, 1, 42nd.

Second half_4, Colorado, Bassett, 5, 75th.

Goalies_Seattle, Stefan Frei, Stefan Cleveland; Colorado, William Yarbrough, Clint Irwin.

Yellow Cards_Gomez Andrade, Seattle, 35th; Morris, Seattle, 73rd.

Referee_Ismir Pekmic. Assistant Referees_Frank Anderson, Jeremy Hanson, Jose Carlos Rivero. 4th Official_Fotis Bazakos.

Seattle_Stefan Frei; Yeimar Gomez Andrade, Kelvin Leerdam (Alex Roldan, 76th), Shane O’Neill, Nouhou Tolo (Will Bruin, 78th); Joao Paulo (Jordy Delem, 78th), Nicolas Lodeiro, Cristian Roldan, Gustav Svensson (Bradley Shaun Smith, 64th); Jordan Morris, Raul Ruidiaz.

Colorado_William Yarbrough; Lalas Abubakar, Keegan Rosenberry, Auston Trusty, Sam Vines; Cole Bassett (Braian Galvan, 90th+1), Younes Namli (Nicolas Mezquida, 72nd), Jack Price; Nicolas Benezet (Drew Moor, 80th), Diego Rubio (Jonathan Lewis, 90th+1), Andre Shinyashiki.

