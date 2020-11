Los Angeles Galaxy 2, Real Salt Lake 1

By The Associated Press

Real Salt Lake 0 1 — 1 Los Angeles Galaxy 1 1 — 2

First half_1, Los Angeles Galaxy, Gonzalez, 1 (Lletget), 18th minute.

Second half_2, Los Angeles Galaxy, Pavon, 10 (Insua), 65th; 3, Real Salt Lake, Martinez, 3 (Meram), 78th.

Goalies_Real Salt Lake, Andrew Putna, David Ochoa; Los Angeles Galaxy, David Bingham, Jonathan Klinsmann.

Yellow Cards_Gonzalez, Los Angeles Galaxy, 56th; Zubak, Los Angeles Galaxy, 68th.

Referee_Jon Freemon. Assistant Referees_Jeff Hosking, Walter Heatherly, Kevin Stott. 4th Official_Alex Chilowicz.

___

Lineups

Real Salt Lake_Andrew Putna; Justen Glad, Nedum Onuoha, Marcelo Silva, Donny Toia (Maikel Chang, 73rd); Damir Kreilach, Everton Luiz (Douglas Martinez, 72nd), Pablo Ruiz, Albert Rusnak; Corey Baird, Justin Meram.

Los Angeles Galaxy_David Bingham; Julian Araujo, Giancarlo Gonzalez, Emiliano Insua, Daniel Steres; Jonathan Dos Santos (Joe Corona, 61st), Yony Gonzalez (Rolf Feltscher, 57th), Perry Kitchen, Sebastian Lletget (Sacha Kljestan, 83rd); Cristian Pavon, Ethan Zubak.

Copyright © 2020 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.