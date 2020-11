LPGA Money Leaders

By The Associated Press

Through Nov. 1

Trn Money 1. Inbee Park 10 $1,066,520 2. Sei Young Kim 6 $908,219 3. Danielle Kang 11 $867,465 4. Nasa Hataoka 8 $749,980 5. Minjee Lee 12 $638,219 6. Austin Ernst 13 $631,345 7. Jasmine Suwannapura 13 $566,521 8. Nelly Korda 10 $553,924 9. Brooke M. Henderson 7 $532,661 10. Stacy Lewis 13 $472,191 11. Mirim Lee 6 $470,004 12. Carlota Ciganda 10 $468,367 13. Anna Nordqvist 11 $467,812 14. Lydia Ko 10 $429,949 15. Ally McDonald 11 $412,952 16. Mel Reid 12 $406,355 17. Georgia Hall 10 $392,542 18. Madelene Sagstrom 12 $385,532 19. Ashleigh Buhai 12 $353,719 20. Celine Boutier 14 $353,348 21. Moriya Jutanugarn 10 $340,183 22. Jennifer Song 13 $331,961 23. Gaby Lopez 9 $328,804 24. Lexi Thompson 9 $310,264 25. Jodi Ewart Shadoff 11 $303,204 26. Jennifer Kupcho 10 $295,231 27. Angela Stanford 12 $278,286 28. In Gee Chun 11 $272,986 29. Katherine Kirk 11 $262,250 30. Amy Olson 13 $253,075 31. Caroline Masson 10 $245,577 32. Yealimi Noh 12 $245,161 33. Cydney Clanton 13 $232,755 34. Yu Liu 13 $230,563 35. Marina Alex 7 $225,882 36. Cheyenne Knight 14 $225,433 37. Andrea Lee 12 $215,567 38. Pernilla Lindberg 13 $202,028 39. Hee Young Park 10 $199,286 40. Mina Harigae 8 $194,917 41. Brittany Altomare 11 $193,220 42. Kelly Tan 12 $189,272 43. Bianca Pagdanganan 6 $186,266 44. Hannah Green 10 $183,617 45. Ariya Jutanugarn 10 $183,201 46. Perrine Delacour 10 $183,162 47. Mi Hyang Lee 9 $173,977 48. Xiyu Lin 13 $167,590 49. Jenny Shin 8 $165,132 50. Lizette Salas 11 $164,325

