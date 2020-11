Miami 2, Cincinnati 1

By The Associated Press

Cincinnati 0 1 — 1 Miami 2 0 — 2

First half_1, Miami, Ambrose, 1, 19th minute; 2, Miami, Gonzalez Pirez, 2 (Morgan), 23rd.

Second half_3, Cincinnati, Gyau, 1 (Vazquez), 66th.

Goalies_Cincinnati, Spencer Richey, Bobby Edwards; Miami, John McCarthy, Drake Callender.

Yellow Cards_Gyau, Cincinnati, 4th; Hagglund, Cincinnati, 21st; Reyes, Miami, 62nd.

Referee_Guido Gonzales Jr. Assistant Referees_Jose Da Silva, Jeffrey Swartzel, Christopher Penso. 4th Official_Marcos De Oliveira.

Lineups

Cincinnati_Spencer Richey; Zico Bailey (Brandon Vazquez, 62nd), Andrew Gutman, Nick Hagglund, Maikel Van der Werff; Frankie Amaya (Siem de Jong, 55th, Tommy McCabe, 78th), Joseph-Claude Gyau, Haris Medunjanin, Kamohelo Mokotjo; Franko Kovacevic, Jurgen Locadia.

Miami_John McCarthy; Mikey Ambrose, A.J. DeLaGarza, Leandro Gonzalez Pirez, Andres Reyes; Blaise Matuidi, Lewis Morgan (Victor Ulloa, 84th), Rodolfo Pizarro (Alvas Powell, 84th), Wil Trapp; Juan Agudelo (Julian Carranza, 63rd), Gonzalo Higuain (Christian Makoun, 90th).

