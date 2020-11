Montreal 3, D.C. United 2

By The Associated Press

Montreal 1 2 — 3 D.C. United 2 0 — 2

First half_1, D.C. United, Pines, 3 (Gressel), 9th minute; 2, Montreal, Krkic, 4 (Quioto), 13th; 3, D.C. United, Kamara, 4 (Flores), 33rd.

Second half_4, Montreal, Wanyama, 2 (Quioto), 74th; 5, Montreal, Quioto, 8, 88th.

Goalies_Montreal, Clement Diop, James Pantemis; D.C. United, Bill Hamid, Earl Edwards Jr, Chris Seitz.

Yellow Cards_Quioto, Montreal, 35th; Sejdic, Montreal, 41st.

Red Cards_Piette, Montreal, 90th+4.

Referee_Rubiel Vazquez. Assistant Referees_Logan Brown, Brian Poeschel, Armando Villarreal. 4th Official_Thomas Snyder.

___

Lineups

Montreal_Clement Diop; Zachary Brault Guillard, Rudy Camacho, Jorge Luis Corrales (Luis Binks, 82nd), Rod Fanni; Samuel Piette, Amar Sejdic (Mustafa Kizza, 71st), Victor Wanyama; Anthony Jackson-Hamel (Mason Toye, 72nd), Bojan Krkic (Shamit Shome, 90th+3), Romell Quioto (Maciel, 90th+3).

D.C. United_Bill Hamid; Frederic Brillant, Donovan Pines; Yamil Asad, Russell Canouse, Edison Flores, Julian Gressel, Junior Moreno, Moses Nyeman (Paul Arriola, 69th); Gelmin Rivas (Ola Kamara, 5th), Erik Sorga (Yordy Reyna, 77th).

Copyright © 2020 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.