NL Cy Young Award Voting Ballots

By The Associated Press

Name, Affiliation Chapter 1st 2nd 3rd Paul Newberry, Associated Press ATL Bauer Darvish deGrom Mark Bowman, MLB.com ATL Bauer Darvish deGrom David Brandt, The Associated Press AZ Bauer Darvish deGrom Steve Gilbert, MLB.com AZ Bauer Darvish deGrom Gordon Wittenmyer, NBC Sports Chicago CHI Darvish Bauer deGrom Russell Dorsey, Chicago Sun-Times CHI Bauer Darvish deGrom Mark Sheldon, MLB.com CIN Bauer Darvish deGrom Bobby Nightengale, Cincinnati Enquirer CIN Bauer Darvish deGrom Thomas L Harding,MLB.com COL Bauer Darvish deGrom Jack Etkin, Honorary COL Bauer Darvish deGrom J.P. Hoornstra, Southern California News LA Bauer deGrom Lamet Tim Brown, Yahoo Sports LA Bauer Darvish deGrom Jorge Ebro, El Nuevo Herald MIA Bauer Darvish deGrom Jon Heyman, MLB Network MIA Bauer Darvish deGrom Todd Rosiak, Mil. Journal Sentinel MIL Bauer deGrom Darvish Will Sammon, The Athletic MIL Bauer Darvish deGrom Tim Britton, The Athletic NY Bauer Darvish deGrom Mike Puma, New York Post NY Bauer deGrom Darvish Jim Salisbury, NBC Sports Philadelphia PHI Bauer Darvish Lamet Jayson Stark, The Athletic PHI Bauer Darvish deGrom John Perrotto, USA TODAY Sports PIT Darvish Bauer deGrom Adam Berry, MLB.com PIT Bauer Darvish deGrom AJ Cassavell,MLB.com SD Darvish Bauer deGrom Dennis Lin, The Athletic SD Bauer Darvish deGrom Alex Pavlovic, NBC Sports Bay Area SF Bauer Darvish Lamet Andrew Baggarly, The Athletic SF Bauer Darvish Lamet Anne Rogers, MLB.com STL Bauer Darvish deGrom Rob Rains, STLSportsPage.com STL Bauer Darvish Lamet Tim Kurkjian, ESPN WAS Bauer Darvish deGrom Britt Ghiroli, The Athletic WAS Bauer Darvish deGrom

