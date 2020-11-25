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Sports News

Oklahoma St. 75, Texas-Arlington 68

By The Associated Press
November 25, 2020 6:11 pm
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OKLAHOMA ST. (0-0)

Ka.Boone 1-4 3-4 5, Cunningham 7-16 5-7 21, Flavors 3-8 0-0 8, Likekele 3-4 2-5 9, Ke.Boone 4-9 1-2 10, Moncrieffe 5-9 1-7 11, Anderson 2-4 2-2 7, Walker 0-0 0-0 0, Harris 2-4 0-0 4, D.Williams 0-1 0-0 0, Kouma 0-0 0-0 0. Totals 27-59 14-27 75.

TEXAS-ARLINGTON (0-0)

De La Cruz 2-3 4-8 8, Mwamba 1-8 0-0 3, Azore 6-10 1-1 14, Elame 5-15 2-5 12, Griffin 0-6 0-0 0, Wells 9-13 1-2 21, Phillips 2-8 1-2 6, Steelman 1-2 0-0 2, Bischoff 0-5 0-0 0, Rojas 1-1 0-0 2, Jones 0-0 0-0 0, Carter 0-0 0-0 0. Totals 27-71 9-18 68.

Halftime_Oklahoma St. 32-27. 3-Point Goals_Oklahoma St. 7-25 (Cunningham 2-5, Flavors 2-7, Anderson 1-2, Likekele 1-2, Ke.Boone 1-6, D.Williams 0-1, Harris 0-2), Texas-Arlington 5-26 (Wells 2-3, Phillips 1-2, Azore 1-3, Mwamba 1-8, Griffin 0-1, Steelman 0-1, Elame 0-3, Bischoff 0-5). Fouled Out_Steelman. Rebounds_Oklahoma St. 52 (Likekele, Ke.Boone 12), Texas-Arlington 32 (Elame 8). Assists_Oklahoma St. 12 (Likekele 7), Texas-Arlington 12 (Elame 5). Total Fouls_Oklahoma St. 17, Texas-Arlington 21.

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