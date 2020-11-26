Toledo 80, Oakland 53

TOLEDO (1-1)
Edu 0-2 0-0 0, Millner 4-10 3-4 11, Jackson 4-11 0-0 12, Littleson 8-11 0-0 24, Rollins 6-15 2-2 17, Saunders 3-6 0-0 7, Komagum 1-1 0-0 2, Acunzo 2-3 2-2 6, Hill 0-2 1-2 1, B.Williams 0-1 0-0 0. Totals 28-62 8-10 80.
OAKLAND (0-2)
Oladapo 3-7 5-9 11, Townsend 1-2 0-1 2, Lampman 1-8 5-5 7, R.Williams 1-6 0-0 3, Young 1-5 2-2 4, Moore 5-10 6-9 16, Kangu 0-5 0-0 0, Parrish 1-2 0-0 2, Jihad 1-2 0-0 3, Conway 0-0 0-0 0, Newsome 1-1 0-0 2, Joseph 1-2 1-2 3, Sowunmi 0-1 0-0 0. Totals 16-51 19-28 53.
Halftime_Toledo 43-20. 3-Point Goals_Toledo 16-34 (Littleson 8-11, Jackson 4-10, Rollins 3-8, Saunders 1-2, B.Williams 0-1, Millner 0-2), Oakland 2-23 (Jihad 1-1, R.Williams 1-5, Joseph 0-1, Kangu 0-3, Moore 0-3, Young 0-4, Lampman 0-6). Rebounds_Toledo 42 (Millner 9), Oakland 28 (Parrish 5). Assists_Toledo 25 (Jackson 8), Oakland 5 (Moore 2). Total Fouls_Toledo 21, Oakland 15. A_36 (10,250).
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