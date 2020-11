WTA Money Leaders

By The Associated Press

Through Nov. 1

1 Sofia Kenin $4,302,970 2 Naomi Osaka $3,352,755 3 Iga Swiatek $2,261,213 4 Victoria Azarenka $1,991,783 5 Garbiñe Muguruza $1,942,072 6 Simona Halep $1,937,890 7 Petra Kvitova $1,505,967 8 Jennifer Brady $1,319,956 9 Aryna Sabalenka $1,214,684 10 Elise Mertens $1,109,558 11 Serena Williams $1,091,151 12 Ashleigh Barty $1,078,902 13 Elena Rybakina $1,022,234 14 Ons Jabeur $933,983 15 Karolina Pliskova $888,916 16 Anett Kontaveit $877,952 17 Kristina Mladenovic $800,473 18 Yulia Putintseva $797,941 19 Maria Sakkari $784,535 20 Laura Siegemund $753,669 21 Petra Martic $729,576 22 Timea Babos $707,628 23 Kiki Bertens $694,982 24 Ekaterina Alexandrova $670,682 25 Shelby Rogers $643,837 26 Barbora Strycova $633,959 27 Elina Svitolina $625,299 28 Su-Wei Hsieh $585,872 29 Barbora Krejcikova $583,012 30 Danielle Collins $571,319 31 Tsvetana Pironkova $564,267 32 Katerina Siniakova $563,461 33 Alison Riske $562,684 34 Nadia Podoroska $559,610 35 Angelique Kerber $559,321 36 Anastasia Pavlyuchenkova $557,714 37 Shuai Zhang $543,404 38 Caroline Garcia $532,140 39 Madison Keys $512,474 40 Cori Gauff $509,608 41 Alizé Cornet $499,897 42 Karolina Muchova $493,478 43 Dayana Yastremska $483,890 44 Amanda Anisimova $478,126 45 Veronika Kudermetova $476,231 46 Jessica Pegula $455,531 47 Donna Vekic $450,884 48 Aliaksandra Sasnovich $438,563 49 Magda Linette $436,149 50 Marketa Vondrousova $422,782

