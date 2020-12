Cent. Michigan 87, E. Michigan 60

By The Associated Press

CENT. MICHIGAN (5-4)

Polk 4-4 1-1 9, Beachler 4-10 1-2 13, Broadway 7-9 5-9 21, Lane 1-4 0-0 3, Murray 8-14 2-4 18, Muhammad 3-5 3-7 9, Huffman 3-7 2-3 8, Bissainthe 1-1 0-0 3, Mitchell 1-1 0-0 3, Jergens 0-0 0-0 0, Weekly-McDaniels 0-0 0-0 0. Totals 32-55 14-26 87.

E. MICHIGAN (2-3)

Groce 7-10 0-0 15, Love 0-0 0-0 0, James 3-8 0-0 9, McBride 4-14 7-9 15, Montero 3-11 1-2 8, Lowder 2-6 0-0 6, Morgan 2-3 0-0 6, Ballard 0-1 1-2 1, Gibson 0-2 0-0 0. Totals 21-55 9-13 60.

Halftime_Cent. Michigan 33-28. 3-Point Goals_Cent. Michigan 9-22 (Beachler 4-10, Broadway 2-4, Bissainthe 1-1, Mitchell 1-1, Lane 1-3, Murray 0-1, Huffman 0-2), E. Michigan 9-28 (James 3-8, Morgan 2-2, Lowder 2-4, Groce 1-2, Montero 1-5, Ballard 0-1, McBride 0-6). Fouled Out_Huffman, Groce, Morgan. Rebounds_Cent. Michigan 33 (Murray, Muhammad 7), E. Michigan 27 (Groce 13). Assists_Cent. Michigan 14 (Beachler, Lane, Murray 3), E. Michigan 9 (McBride 3). Total Fouls_Cent. Michigan 15, E. Michigan 21.

