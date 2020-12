By The Associated Press

Saturday, Dec. 19

EAST

Drexel 85, Fairleigh Dickinson 68

Hartford 63, Maine 60

Iona 72, Rider 64

La Salle 71, Delaware 61

Marist 61, Manhattan 39

Niagara 81, Fairfield 61

St. Bonaventure 77, Hofstra 69

St. Peter’s 78, Monmouth (NJ) 76

Stony Brook 73, Binghamton 59

Syracuse 107, Buffalo 96, OT

Temple 72, NJIT 60

UMBC 65, Albany (NY) 64

Villanova 88, Saint Joseph’s 68

WVU Tech 73, Morgan St. 67

SOUTH

Alabama A&M 93, South Alabama 90, 2OT

Auburn 77, Troy 41

Charlotte 76, NC A&T 72

Chattanooga 69, UAB 66

ETSU 62, Lee 53

East Carolina 73, James Madison 64

Flagler 73, North Florida 66

Georgia 83, Cincinnati 68

Georgia Southern 103, FIU 99, 2OT

High Point 71, William & Mary 49

Louisiana Tech 86, Lamar 57

Louisiana-Lafayette 75, McNeese St. 65

Miami 73, Jacksonville 64

N. Kentucky 79, Youngstown St. 64

NC State 69, Campbell 50

North Carolina 75, Kentucky 63

Samford 65, Kennesaw St. 63

Southern Miss. 60, Louisiana-Monroe 47

Stetson 95, Carver 51

Tennessee St. 90, Crowley’s Ridge 68

The Citadel 91, Longwood 89

Tulane 77, Grambling St. 65

UCF 86, Florida St. 74

UNC-Greensboro 71, Elon 64

Vanderbilt 59, Radford 50

Virginia Tech 97, Coppin St. 57

W. Kentucky 73, Alabama 71

Winthrop 87, Furman 71

MIDWEST

Akron 93, Malone 83

Baylor 100, Kansas St. 69

Bradley 69, Miami (Ohio) 68

Cleveland St. 63, Fort Wayne 61

Dayton 65, Mississippi 62

Gonzaga 99, Iowa 88

Ill.-Chicago 74, Oakland 72

Indiana 68, Butler 60

Indiana St. 67, Ball St. 57

Milwaukee 68, Green Bay 65

Missouri St. 94, Northwestern St. 67

Ohio St. 77, UCLA 70

Purdue 88, Notre Dame 78

Toledo 71, Valparaiso 57

Wisconsin 85, Louisville 48

Wright St. 93, Detroit 70

SOUTHWEST

Oklahoma 84, Houston Baptist 65

Sam Houston St. 82, Rice 69

Texas A&M-CC 99, Our Lady of the Lake 72

FAR WEST

CS Bakersfield 87, Saint Katherine 46

California 87, CS Northridge 56

Dixie St. 90, Bethesda 69

E. Washington 80, N. Arizona 64

Fresno St. 78, Fresno Pacific 65

Loyola Marymount 76, Cal Poly 52

Oregon 80, Portland 41

Saint Mary’s (Cal.) 53, Colorado St. 33

Stanford 78, Arizona 75

Texas St. 70, Denver 68

UC Irvine 85, San Diego 53

UC Santa Barbara 75, Pepperdine 63

UMKC 95, KCC 36

