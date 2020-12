By The Associated Press

Sunday, Dec. 20

EAST

Creighton 76, UConn 74, OT

Hartford 65, Maine 50

Marist 72, Manhattan 67, OT

Marshall 85, Robert Morris 71

Providence 80, Seton Hall 77, OT

Rutgers 91, Illinois 88

St. John’s 94, Georgetown 83

Stony Brook 80, Binghamton 70, OT

UMBC 65, Albany (NY) 60

SOUTH

Georgia Southern 119, Carver 43

Georgia Tech 97, Delaware St. 69

James Madison 98, Alice Lloyd 55

North Alabama 82, Freed-Hardeman 56

Old Dominion 66, Northeastern 62

W. Illinois 81, UT Martin 63

Youngstown St. 70, N. Kentucky 60

MIDWEST

Cent. Michigan 127, Olivet 66

Cleveland St. 89, Fort Wayne 80

Drake 111, Chicago St. 67

Ill.-Chicago 90, Oakland 73

Iowa St. 60, Jackson St. 45

Milwaukee 74, Green Bay 62

Minnesota 90, Saint Louis 82

Northwestern 79, Michigan St. 65

South Dakota 84, Mount Marty 44

Wright St. 85, Detroit 72

Xavier 91, Marquette 88

SOUTHWEST

Arkansas 87, Oral Roberts 76

Arkansas St. 90, CBAP 50

Houston 88, Alcorn St. 55

Texas 77, Oklahoma St. 74

UTEP 79, Benedictine Mesa 59

UTSA 102, Our Lady of the Lake 70

FAR WEST

Air Force 68, Nevada 66

Colorado 92, Washington 69

Hawaii 89, Hawaii Hilo 66

Pacific 92, Westmont 64

Portland St. 74, Weber St. 72

San Francisco 68, Grand Canyon 65

