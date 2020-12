FIFA Golden Ball

By The Associated Press

Winners of the FIFA player of the year award (merged with the magazine France Football’s Golden Ball award for European player of the year from 2010-15):

2020 — Robert Lewandowski, Poland

2019 — Lionel Messi, Argentina

2018 — Luka Modric, Croatia

2017 — Cristiano Ronaldo, Portugal

2016 — Cristiano Ronaldo, Portugal

2015 — Lionel Messi, Argentina

2014 — Cristiano Ronaldo, Portugal

2013 — Cristiano Ronaldo, Portugal

2012 — Lionel Messi, Argentina

2011 — Lionel Messi, Argentina

2010 — Lionel Messi, Argentina

2009 — Lionel Messi, Argentina

2008 — Cristiano Ronaldo, Portugal

2007 — Kaka, Brazil

2006 — Fabio Cannavaro, Italy

2005 — Ronaldinho, Brazil

2004 — Ronaldinho, Brazil

2003 — Zinedine Zidane, France

2002 — Ronaldo, Brazil

2001 — Luis Figo, Portugal

2000 — Zinedine Zidane, France

1999 — Rivaldo, Brazil

1998 — Zinedine Zidane, France

1997 — Ronaldo, Brazil

1996 — Ronaldo, Brazil

1995 — George Weah, Liberia

1994 — Romario, Brazil

1993 — Roberto Baggio, Italy

1992 — Marco Van Basten, Netherlands

1991 — Lothar Matthaus, Germany

Golden Ball (France Football European Player of the Year)

2017 — Cristiano Ronaldo, Real Madrid

2016 — Cristiano Ronaldo, Real Madrid

2009 — Lionel Messi, Barcelona

2008 — Cristiano Ronaldo, Manchester United

2007 — Kaka, AC Milan

2006 — Fabio Cannavaro, Real Madrid

2005 — Ronaldinho, Barcelona

2004 — Andriy Shevchenko, AC Milan

2003 — Pavel Nedved, Juventus

2002 — Ronaldo, Real Madrid

2001 — Michael Owen, Liverpool

2000 — Luis Figo, Real Madrid

1999 — Rivaldo, Barcelona

1998 — Zinedine Zidane, Juventus

1997 — Ronaldo, Inter Milan

1996 — Matthias Sammer, Borussia Dortmund

1995 — George Weah, AC Milan

1994 — Hristo Stoichkov, Barcelona

1993 — Roberto Baggio, Juventus

1992 — Marco Van Basten, AC Milan

1991 — Jean-Pierre Papin, Marseille

1990 — Lothar Matthaus, Inter Milan

1989 — Marco Van Basten, AC Milan

1988 — Marco Van Basten, AC Milan

1987 — Ruud Gullit, AC Milan

1986 — Igor Belanov, Dynamo Kiev

1985 — Michel Platini, Juventus

1984 — Michel Platini, Juventus

1983 — Michel Platini, Juventus

1982 — Paolo Rossi, Juventus

1981 — Karl-Heinz Rummenigge, Bayern Munich

1980 — Karl-Heinz Rummenigge, Bayern Munich

1979 — Kevin Keegan, Hamburg SV

1978 — Kevin Keegan, Hamburg SV

1977 — Allan Simonsen, Borussia Moenchengladbach

1976 — Franz Beckenbauer, Bayern Munich

1975 — Oleg Blokhin, Dynamo Kiev

1974 — Johan Cruyff, Barcelona

1973 — Johan Cruyff, Barcelona

1972 — Franz Beckenbauer, Bayern Munich

1971 — Johan Cruyff, Ajax

1970 — Gerd Muller, Bayern Munich

1969 — Gianni Rivera, AC Milan

1968 — George Best, Manchester United

1967 — Florian Albert, Ferencvaros

1966 — Bobby Charlton, Manchester United

1965 — Eusebio, Benfica

1964 — Denis Law, Manchester United

1963 — Lev Yashin, Dynamo Moscow

1962 — Josef Masopust, Dukla Prague

1961 — Omar Sivori, Juventus

1960 — Luis Suarez, Barcelona

1959 — Alfredo Di Stefano, Real Madrid

1958 — Raymond Kopa, Real Madrid

1957 — Alfredo Di Stefano, Real Madrid

1956 — Stanley Matthews, Blackpool

