FIU 85, Florida Gulf Coast 69

By The Associated Press

FIU (5-1)

Carrigan 3-9 0-4 6, Davis 6-10 3-3 16, Brewer 1-5 0-0 3, Daye 8-10 5-6 23, Lovett 5-14 0-0 14, Mitchell 4-6 0-0 9, Corcoran 2-5 0-0 5, Hawkins 3-6 0-0 9, Ametepe 0-1 0-0 0, Krivokapic 0-1 0-0 0, Nunez 0-0 0-0 0. Totals 32-67 8-13 85.

FLORIDA GULF COAST (3-2)

Abaev 1-5 2-2 4, Rainwater 0-0 0-0 0, Catto 8-16 3-3 22, Largie 5-11 2-5 12, Rolon 3-8 2-2 8, Rivers 4-9 0-1 10, London 2-8 0-0 5, Warren 4-5 0-0 8, Miller 0-3 0-0 0, Anderson 0-0 0-0 0. Totals 27-65 9-13 69.

Halftime_FIU 48-31. 3-Point Goals_FIU 13-31 (Lovett 4-11, Hawkins 3-5, Daye 2-2, Mitchell 1-2, Brewer 1-3, Corcoran 1-3, Davis 1-4, Krivokapic 0-1), Florida Gulf Coast 6-24 (Catto 3-7, Rivers 2-5, London 1-4, Warren 0-1, Miller 0-2, Rolon 0-2, Largie 0-3). Rebounds_FIU 32 (Carrigan, Davis 8), Florida Gulf Coast 40 (Abaev 14). Assists_FIU 14 (Daye 6), Florida Gulf Coast 12 (Rolon 6). Total Fouls_FIU 14, Florida Gulf Coast 15. A_797 (4,633).

