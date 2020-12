Florida Gulf Coast 112, Webber International 39

By The Associated Press

WEBBER INTERNATIONAL (0-1)

Davey 2-5 0-0 4, Goettert 2-5 3-3 7, Davis 2-7 0-0 4, Etienne 2-8 1-2 6, Myles 2-10 0-0 4, Lakes 1-9 2-2 4, Massey 2-4 0-0 5, Stewart-Muir 0-2 0-0 0, Robinson 0-2 0-0 0, Green 2-4 0-0 5. Totals 15-56 6-7 39.

FLORIDA GULF COAST (4-2)

Abaev 3-6 2-2 8, Catto 3-7 0-0 8, Largie 6-7 1-1 14, Rolon 1-3 0-0 2, Warren 4-6 0-1 9, London 9-15 0-0 22, Miller 4-9 2-4 12, Anderson 2-5 2-2 8, Samuels 3-3 2-2 8, Rivers 3-4 0-0 7, Rainwater 3-3 2-4 8, Jackson 2-3 0-0 4, Ricca 1-2 0-0 2. Totals 44-73 11-16 112.

Halftime_Florida Gulf Coast 52-21. 3-Point Goals_Webber International 3-15 (Green 1-2, Massey 1-2, Etienne 1-4, Goettert 0-1, Robinson 0-1, Stewart-Muir 0-1, Davey 0-2, Myles 0-2), Florida Gulf Coast 13-34 (London 4-10, Anderson 2-4, Catto 2-5, Miller 2-7, Largie 1-1, Rivers 1-2, Warren 1-2, Jackson 0-1, Ricca 0-1, Rolon 0-1). Rebounds_Webber International 22 (Goettert, Davis, Lakes 4), Florida Gulf Coast 46 (Abaev, Miller, Samuels 7). Assists_Webber International 7 (Davis, Lakes, Robinson 2), Florida Gulf Coast 30 (Miller 10). Total Fouls_Webber International 18, Florida Gulf Coast 11. A_668 (4,633).

