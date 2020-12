Korn Ferry Tour Money Leaders

By The Associated Press

Through Dec. 27

Trn Money 1. Will Zalatoris 16 $403,978 2. Brandon Wu 9 $336,981 3. Davis Riley 19 $333,615 4. Stephan Jaeger 19 $326,482 5. Taylor Pendrith 21 $314,113 6. Lee Hodges 20 $304,646 7. Jared Wolfe 20 $303,547 8. Greyson Sigg 20 $274,402 9. Chad Ramey 22 $249,659 10. Mito Pereira 20 $248,404 11. David Lipsky 18 $237,909 12. Paul Barjon 19 $221,216 13. Ben Kohles 20 $219,737 14. Curtis Thompson 21 $206,470 15. Curtis Luck 16 $203,047 16. Nick Hardy 22 $196,948 17. Max McGreevy 20 $194,411 18. Brett Drewitt 23 $193,400 19. Dylan Wu 23 $190,007 20. Seth Reeves 19 $189,688 21. Dan McCarthy 20 $186,565 22. David Kocher 22 $183,078 23. Taylor Montgomery 18 $174,457 24. Brad Hopfinger 18 $172,858 25. John Chin 20 $164,922 26. Justin Lower 18 $160,927 27. Brandon Harkins 20 $160,792 28. Andrew Novak 21 $160,302 29. Jimmy Stanger 21 $157,701 30. Roberto Díaz 20 $157,429 31. Kyle Jones 17 $154,946 32. Ollie Schniederjans 17 $148,992 33. Trey Mullinax 11 $148,928 34. Evan Harmeling 18 $148,859 35. Tommy Gainey 16 $145,619 36. Nicholas Lindheim 19 $143,240 37. Zecheng Dou 19 $132,982 38. Vince India 21 $131,380 39. Theo Humphrey 21 $130,995 40. Callum Tarren 20 $121,995 41. Cameron Young 8 $121,814 42. Paul Haley II 16 $121,626 43. Augusto Núñez 23 $117,602 44. Carl Yuan 18 $115,824 45. Austen Truslow 17 $112,931 46. Adam Svensson 21 $112,663 47. Charlie Saxon 21 $112,001 48. Chris Kirk 3 $112,000 49. José de Jesús Rodríguez 18 $110,641 50. Scott Gutschewski 18 $109,018

