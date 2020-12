Louisiana-Lafayette 66, New Orleans 63

By The Associated Press

LOUISIANA-LAFAYETTE (1-1)

Akwuba 6-9 4-5 16, Gueye 3-9 1-2 7, Au 2-7 0-0 4, Russell 4-11 2-4 12, Wilson 7-17 6-7 21, Butts 1-6 0-0 3, Richards 1-1 1-2 3, Thomas 0-1 0-0 0, Garnett 0-0 0-0 0. Totals 24-61 14-20 66.

NEW ORLEANS (0-3)

Myers 1-6 0-0 2, Berzat 4-10 0-0 10, Freeman 1-2 0-0 2, Green 5-13 2-2 12, Rosser 8-17 2-3 18, Marshall 1-4 3-4 5, St. Hilaire 1-4 0-0 3, Carson 4-4 0-0 11, Doughty 0-1 0-0 0. Totals 25-61 7-9 63.

Halftime_New Orleans 26-25. 3-Point Goals_Louisiana-Lafayette 4-24 (Russell 2-8, Butts 1-4, Wilson 1-4, Thomas 0-1, Gueye 0-3, Au 0-4), New Orleans 6-20 (Carson 3-3, Berzat 2-6, St. Hilaire 1-4, Doughty 0-1, Freeman 0-1, Green 0-1, Myers 0-1, Rosser 0-3). Fouled Out_Berzat. Rebounds_Louisiana-Lafayette 30 (Akwuba 15), New Orleans 37 (Rosser 10). Assists_Louisiana-Lafayette 13 (Au 6), New Orleans 13 (Rosser 5). Total Fouls_Louisiana-Lafayette 16, New Orleans 22. A_500 (8,933).

