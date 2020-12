Loyola Marymount 51, UC Irvine 48

By The Associated Press

UC IRVINE (2-4)

Butler 0-2 0-0 0, Welp 4-12 3-6 11, Greene 4-9 0-0 8, Baker 6-13 0-0 12, Lee 1-2 0-0 3, Artest 3-7 0-0 7, Hohn 2-8 0-0 5, Johnson 1-1 0-0 2, Tshimanga 0-2 0-0 0, Davis 0-2 0-0 0, Henry 0-1 0-0 0. Totals 21-59 3-6 48.

LOYOLA MARYMOUNT (4-3)

Leaupepe 2-8 1-1 5, Anderson 1-9 0-0 2, Quintana 0-4 0-0 0, Douglas 7-13 4-6 18, Scott 4-7 3-6 11, Alipiev 2-7 0-1 5, Markusson 2-3 3-5 7, Pugh 1-2 0-0 3. Totals 19-53 11-19 51.

Halftime_UC Irvine 21-17. 3-Point Goals_UC Irvine 3-13 (Hohn 1-2, Lee 1-2, Artest 1-4, Butler 0-1, Davis 0-1, Greene 0-1, Welp 0-2), Loyola Marymount 2-18 (Pugh 1-1, Alipiev 1-4, Douglas 0-2, Quintana 0-2, Anderson 0-4, Leaupepe 0-5). Rebounds_UC Irvine 35 (Welp 19), Loyola Marymount 37 (Markusson 10). Assists_UC Irvine 5 (Welp 2), Loyola Marymount 10 (Quintana 4). Total Fouls_UC Irvine 19, Loyola Marymount 12.

Copyright © 2020 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.