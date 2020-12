Montana 78, Dickinson State 51

By The Associated Press

DICKINSON STATE (0-1)

Tinnin 0-2 0-0 0, Toskic 3-9 1-1 8, Hladky 2-8 0-0 4, Knox 7-16 3-4 20, Lozier 2-6 0-0 5, Evans 3-5 2-3 8, Forrest 0-4 1-2 1, Steinbron 2-2 1-2 5. Totals 19-52 8-12 51.

MONTANA (3-4)

Bannan 5-9 6-8 16, Owens 5-6 0-0 10, Steadman 9-11 0-0 18, Vazquez 2-5 0-0 5, Whitney 2-3 0-0 4, Carter-Hollinger 2-6 2-2 6, Parker 3-6 1-2 7, Beasley 2-6 0-0 5, Egun 1-4 0-0 2, Anderson 0-0 1-2 1, Brown 1-2 0-0 2, Clarke 0-1 0-0 0, Henderson 1-1 0-0 2. Totals 33-60 10-14 78.

Halftime_Montana 41-33. 3-Point Goals_Dickinson State 5-17 (Knox 3-7, Lozier 1-3, Toskic 1-4, Hladky 0-3), Montana 2-13 (Vazquez 1-2, Beasley 1-3, Brown 0-1, Carter-Hollinger 0-1, Clarke 0-1, Steadman 0-1, Bannan 0-2, Egun 0-2). Rebounds_Dickinson State 17 (Knox, Evans , Forrest 3), Montana 43 (Bannan 12). Assists_Dickinson State 7 (Hladky 3), Montana 12 (Vazquez, Parker 4). Total Fouls_Dickinson State 18, Montana 17.

