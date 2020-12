Murray St. 90, Transylvania 49

By The Associated Press

TRANSYLVANIA (0-4)

Gentry 4-12 0-0 11, Larimore 3-10 1-2 8, Turner 4-8 0-0 9, Jefferson 3-5 0-0 6, W.Sivills 2-5 0-0 6, Root 2-5 0-0 6, Turley 0-2 0-0 0, Ralls 0-1 1-2 1, S.Smith 0-2 0-0 0, Hudson 0-2 0-0 0, Marshall 0-1 2-4 2, Scott 0-1 0-0 0, Anderson 0-0 0-0 0, Patton 0-0 0-0 0. Totals 18-54 4-8 49.

MURRAY ST. (4-2)

Robinson 4-4 0-0 8, Williams 5-7 0-3 10, Brown 5-10 1-1 12, Hill 3-6 0-0 6, Whitley 4-7 0-1 11, D.Smith 2-4 0-0 4, Gilmore 3-4 4-4 10, Carter 5-6 0-2 14, McMullen 1-2 0-1 2, J.Sivills 3-4 1-1 8, Bostick 1-3 1-3 3, Kirby 1-1 0-1 2, Thomas 0-2 0-0 0. Totals 37-60 7-17 90.

Halftime_Murray St. 38-29. 3-Point Goals_Transylvania 9-28 (Gentry 3-8, W.Sivills 2-3, Root 2-4, Turner 1-1, Larimore 1-5, Ralls 0-1, Scott 0-1, Turley 0-1, Hudson 0-2, S.Smith 0-2), Murray St. 9-22 (Carter 4-4, Whitley 3-5, J.Sivills 1-2, Brown 1-6, Bostick 0-1, D.Smith 0-2, Thomas 0-2). Rebounds_Transylvania 24 (Gentry 6), Murray St. 37 (Williams 9). Assists_Transylvania 11 (Jefferson 5), Murray St. 16 (Brown 5). Total Fouls_Transylvania 18, Murray St. 13. A_1,290 (8,602).

