NC A&T 91, Greensboro 45

By The Associated Press

GREENSBORO (1-4)

Brown 5-7 0-0 14, Dorsey 0-4 0-0 0, Collins 0-7 0-0 0, Huggins 0-4 0-0 0, Meertins 2-6 3-4 9, Machuca 3-14 0-0 9, Pierce 1-4 0-0 2, Murray 1-4 0-0 2, McQuinn 1-2 0-0 2, Gary 1-4 0-0 3, Amritt 1-5 0-0 2, Morris 0-7 0-0 0, Gross 1-3 0-2 2, Moser 0-0 0-0 0, Sergi 0-0 0-0 0. Totals 16-71 3-6 45.

NC A&T (3-7)

Q.Jones 6-7 0-0 14, Lyons 2-4 0-0 4, Morrice 0-1 1-2 1, Harris 3-7 0-0 7, Parker 1-6 0-0 3, Duling 2-4 1-2 7, Matthews 4-9 0-0 10, Robinson 4-5 0-0 9, Maddox 1-4 4-5 6, T.Jones 6-7 3-4 16, Filmore 2-2 1-2 5, Greer 2-2 0-2 4, McCormick 0-0 2-4 2, Brooks 1-4 1-2 3. Totals 34-62 13-23 91.

Halftime_NC A&T 42-26. 3-Point Goals_Greensboro 10-36 (Brown 4-5, Machuca 3-10, Meertins 2-2, Gary 1-2, Huggins 0-1, McQuinn 0-1, Murray 0-1, Pierce 0-1, Amritt 0-2, Dorsey 0-2, Gross 0-2, Collins 0-3, Morris 0-4), NC A&T 10-25 (Duling 2-3, Q.Jones 2-3, Matthews 2-5, T.Jones 1-1, Harris 1-2, Robinson 1-2, Parker 1-4, Lyons 0-1, Maddox 0-1, Brooks 0-3). Fouled Out_McQuinn. Rebounds_Greensboro 20 (Amritt 4), NC A&T 53 (Lyons 9). Assists_Greensboro 12 (Collins, Machuca, Pierce 2), NC A&T 23 (Harris 6). Total Fouls_Greensboro 18, NC A&T 15.

