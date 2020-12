No. 15 Indiana 81, Nebraska 45

By The Associated Press

NEBRASKA (3-2)

Bourne 6-17 2-3 16, Cravens 5-9 2-3 12, Cain 0-3 1-2 1, Haiby 2-15 3-5 7, Scoggin 0-3 0-0 0, Brown 2-6 1-1 6, Stewart 1-6 0-0 3, Team 0-0 0-0 0, Totals 16-59 9-14 45

INDIANA (3-2)

Gulbe 7-10 1-1 18, Holmes 7-17 2-3 16, Berger 2-6 2-2 6, Patberg 4-11 0-0 9, Penn 1-4 0-0 2, Patterson 1-6 0-0 2, Wisne 0-1 0-0 0, Cardano-Hillary 2-9 0-0 5, Waggoner 0-0 0-2 0, Warthen 1-3 0-0 2, Wilson 0-1 2-2 2, Browne 3-6 6-6 12, Moore-McNeil 3-6 0-0 7, Team 0-0 0-0 0, Totals 31-80 13-16 81

Nebraska 9 10 10 16 — 45 Indiana 13 25 19 24 — 81

3-Point Goals_Nebraska 4-20 (Bourne 2-6, Cravens 0-1, Haiby 0-2, Scoggin 0-1, Brown 1-4, Stewart 1-6), Indiana 6-18 (Gulbe 3-4, Holmes 0-2, Berger 0-1, Patberg 1-2, Penn 0-1, Patterson 0-1, Cardano-Hillary 1-3, Browne 0-1, Moore-McNeil 1-3). Assists_Nebraska 7 (Scoggin 4), Indiana 16 (Berger 4). Fouled Out_Nebraska Scoggin. Rebounds_Nebraska 35 (Bourne 2-6), Indiana 61 (Browne 6-10). Total Fouls_Nebraska 20, Indiana 15. Technical Fouls_None. A_0.

