No. 22 Texas 101, Drake 80

By The Associated Press

DRAKE (2-4)

Berg 4-8 0-0 8, Burich 2-4 0-0 4, Wooldridge 5-7 3-3 13, Collier 7-14 3-4 18, Monahan 11-15 2-2 28, Bair 0-1 1-2 1, Mertz 2-5 0-0 4, Gueldner 0-2 0-0 0, McAulay 1-4 0-0 2, Negaard 0-2 1-2 1, Becker 0-2 1-2 1, Team 0-0 0-0 0, Totals 32-64 11-15 80

TEXAS (5-1)

Collier 6-14 5-6 17, Allen-Taylor 6-13 10-12 23, Lambert 5-7 0-0 11, Ortiz 3-8 0-0 8, Warren 6-10 6-7 18, Ebo 6-9 2-3 14, Chevalier 1-3 0-0 3, Holle 3-5 0-0 7, Team 0-0 0-0 0, Totals 36-69 23-28 101

Drake 22 22 14 22 — 80 Texas 33 26 28 14 — 101

3-Point Goals_Drake 5-20 (Berg 0-2, Burich 0-1, Wooldridge 0-2, Collier 1-4, Monahan 4-5, Mertz 0-1, Gueldner 0-1, McAulay 0-2, Negaard 0-1, Becker 0-1), Texas 6-12 (Collier 0-1, Allen-Taylor 1-1, Lambert 1-3, Ortiz 2-5, Chevalier 1-1, Holle 1-1). Assists_Drake 18 (Wooldridge 6), Texas 19 (Lambert 6). Fouled Out_Drake Berg, Bair, Texas Warren. Rebounds_Drake 29 (Wooldridge 3-11), Texas 39 (Ebo 5-7). Total Fouls_Drake 25, Texas 19. Technical Fouls_None. A_1,002.

Copyright © 2020 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.