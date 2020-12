No. 6 Houston 88, Alcorn St. 55

By The Associated Press

ALCORN ST. (0-2)

Corbett 2-3 0-0 4, Wilson 1-5 2-2 4, Crosby 7-18 9-14 23, Lowe 1-4 0-1 3, Pierce 6-13 0-0 16, Morris 0-2 1-3 1, Joshua 0-1 3-5 3, Hardmon 0-0 0-0 0, Fraley 0-1 1-2 1, Riley 0-0 0-0 0. Totals 17-47 16-27 55.

HOUSTON (5-0)

Chaney 6-8 6-9 18, Gorham 2-5 0-1 4, Grimes 9-17 5-5 27, Jarreau 3-6 2-6 9, Shead 4-12 1-1 10, Mark 4-11 1-2 9, Roberts 1-1 0-0 2, Powell 3-5 1-2 7, Gresham 1-1 0-2 2. Totals 33-66 16-28 88.

Halftime_Houston 35-18. 3-Point Goals_Alcorn St. 5-19 (Pierce 4-10, Lowe 1-4, Corbett 0-1, Joshua 0-1, Wilson 0-1, Crosby 0-2), Houston 6-22 (Grimes 4-8, Jarreau 1-3, Shead 1-7, Gorham 0-2, Mark 0-2). Fouled Out_Joshua. Rebounds_Alcorn St. 22 (Corbett, Wilson, Pierce 4), Houston 48 (Gorham 16). Assists_Alcorn St. 5 (Joshua 3), Houston 20 (Jarreau 7). Total Fouls_Alcorn St. 26, Houston 20. A_1,859 (8,479).

