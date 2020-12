Samford 65, Kennesaw St. 63

By The Associated Press

SAMFORD (3-3)

Henderson 0-2 0-0 0, Tryon 4-8 0-0 10, Gordon 6-17 5-6 17, Maitre 0-3 1-2 1, Vail 0-0 0-0 0, Staton-McCray 5-10 2-5 14, Parks 2-8 0-0 5, Rillie 0-0 2-2 2, Dye 5-11 1-2 11, Chambers 0-2 0-0 0, Davis 2-5 0-0 5, Richey 0-0 0-0 0, Walters 0-0 0-0 0. Totals 24-66 11-17 65.

KENNESAW ST. (3-4)

Peterson 4-4 1-2 9, Burden 2-8 3-6 7, Rodgers 4-10 0-0 10, Stroud 3-7 4-5 11, Youngblood 6-14 6-7 19, Lewis 2-7 1-4 7, Harris 0-0 0-2 0, LaRue 0-0 0-0 0, Springs 0-1 0-0 0. Totals 21-51 15-26 63.

Halftime_Samford 39-32. 3-Point Goals_Samford 6-21 (Tryon 2-3, Staton-McCray 2-5, Davis 1-2, Parks 1-4, Chambers 0-2, Maitre 0-2, Gordon 0-3), Kennesaw St. 6-23 (Lewis 2-4, Rodgers 2-7, Stroud 1-2, Youngblood 1-8, Burden 0-1, Springs 0-1). Fouled Out_Dye, Stroud. Rebounds_Samford 36 (Tryon 8), Kennesaw St. 35 (Stroud 11). Assists_Samford 11 (Rillie 4), Kennesaw St. 8 (Burden, Stroud 2). Total Fouls_Samford 23, Kennesaw St. 16. A_276 (4,600).

