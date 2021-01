Southern Miss. 74, Loyola (NO) 54

By The Associated Press

LOYOLA (NO) (0-1)

Fava 0-4 3-3 3, Maturah 0-0 0-0 0, Burns 5-13 2-4 13, T.Smith 2-6 3-4 7, Wrightsil 4-11 0-2 8, Cameron 2-7 0-0 5, Ladner 1-8 0-0 3, Burgess 3-5 4-4 10, Muller 2-3 0-0 5, Aldridge 0-1 0-0 0, Mejia 0-0 0-0 0, Stagni 0-1 0-0 0, Holloway 0-0 0-0 0, Phillips 0-0 0-0 0, Tolbert 0-0 0-0 0. Totals 19-59 12-17 54.

SOUTHERN MISS. (4-3)

Harris 0-4 1-2 1, Stevenson 4-9 1-2 9, Draine 8-13 0-0 21, Hardy 2-7 6-6 11, Pierre 4-9 0-0 8, Konontsuk 5-10 0-1 11, Malone 2-5 0-0 4, Pinckney 3-5 0-0 7, Morman 0-0 0-0 0, Armstrong 1-1 0-0 2, Weatherspoon 0-1 0-0 0, Roberts 0-0 0-0 0, Steinman 0-1 0-0 0. Totals 29-65 8-11 74.

Halftime_Southern Miss. 35-27. 3-Point Goals_Loyola (NO) 4-20 (Muller 1-1, Cameron 1-3, Ladner 1-4, Burns 1-6, Burgess 0-1, Wrightsil 0-1, Fava 0-4), Southern Miss. 8-23 (Draine 5-8, Hardy 1-2, Pinckney 1-3, Konontsuk 1-4, Steinman 0-1, Weatherspoon 0-1, Malone 0-2, Pierre 0-2). Rebounds_Loyola (NO) 40 (Burns 9), Southern Miss. 36 (Harris 10). Assists_Loyola (NO) 7 (Fava, Cameron 2), Southern Miss. 15 (Hardy 6). Total Fouls_Loyola (NO) 14, Southern Miss. 15.

Copyright © 2021 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.