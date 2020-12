Stanford 82, CS Northridge 71

By The Associated Press

STANFORD (2-2)

Jones 3-5 2-4 10, Williams 5-12 2-2 12, da Silva 9-11 14-14 32, O’Connell 1-2 0-0 2, Wills 3-3 3-7 9, Taitz 4-8 2-2 12, Delaire 2-3 1-2 5, Murrell 0-1 0-0 0, D.Begovich 0-0 0-0 0, Keefe 0-0 0-0 0. Totals 27-45 24-31 82.

CS NORTHRIDGE (3-1)

Coleman 7-18 0-0 20, Merkviladze 2-6 0-0 5, Ndumanya 3-8 1-1 7, Brown 1-7 1-2 4, Starks 6-15 4-5 19, Harrick 1-5 2-2 5, Brookins 3-4 2-4 8, Anderson 1-3 1-1 3, Wright 0-0 0-0 0, Okereke 0-0 0-0 0. Totals 24-66 11-15 71.

Halftime_Stanford 36-33. 3-Point Goals_Stanford 4-13 (Jones 2-4, Taitz 2-6, Murrell 0-1, O’Connell 0-1, Williams 0-1), CS Northridge 12-32 (Coleman 6-15, Starks 3-4, Harrick 1-3, Brown 1-4, Merkviladze 1-4, Anderson 0-2). Rebounds_Stanford 35 (da Silva 9), CS Northridge 28 (Ndumanya, Starks 5). Assists_Stanford 14 (Jones, Taitz 3), CS Northridge 13 (Brown 5). Total Fouls_Stanford 17, CS Northridge 25.

