Texas A&M 69, SE Louisiana 52

By The Associated Press

SE LOUISIANA (1-6)

Ifejeh 0-0 0-0 0, Clergeot 4-12 5-5 14, Kirby 2-4 0-0 5, Warren 0-0 0-0 0, Okafor 1-9 1-2 4, Kemp 2-4 0-0 4, Smith 0-2 0-0 0, Caldwell 4-6 0-0 11, Diop 1-1 3-6 5, Strange 1-3 1-1 4, Brackmann 0-0 0-0 0, Gonzalez 1-3 0-0 3, Romanov 1-2 0-0 2. Totals 17-46 10-14 52.

TEXAS A&M (4-1)

Aku 0-1 0-0 0, Miller 8-11 4-6 20, Bradford 0-1 0-0 0, Gordon 3-8 4-5 10, Flagg 3-6 1-1 9, Jackson 4-6 0-1 8, Diarra 3-6 0-0 7, Chandler 1-2 2-2 4, Marfo 2-3 4-4 8, Robinson 1-3 0-0 3. Totals 25-47 15-19 69.

Halftime_Texas A&M 31-19. 3-Point Goals_SE Louisiana 8-26 (Caldwell 3-4, Gonzalez 1-3, Kirby 1-3, Strange 1-3, Clergeot 1-4, Okafor 1-6, Kemp 0-1, Romanov 0-1, Smith 0-1), Texas A&M 4-15 (Flagg 2-5, Diarra 1-2, Robinson 1-3, Bradford 0-1, Chandler 0-1, Jackson 0-1, Gordon 0-2). Rebounds_SE Louisiana 17 (Okafor 5), Texas A&M 31 (Miller 10). Assists_SE Louisiana 12 (Kirby 4), Texas A&M 13 (Gordon 4). Total Fouls_SE Louisiana 20, Texas A&M 17. A_712 (12,989).

Copyright © 2020 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.