Vanderbilt 59, Radford 50

By The Associated Press

RADFORD (3-5)

Mangum 0-5 0-1 0, C.Walker 7-9 0-0 15, Djonkam 1-4 0-0 2, Ali 2-9 0-0 4, Morton-Robertson 0-2 0-0 0, Lipscomb 2-4 2-4 6, Jules 5-8 2-4 12, Jeffers 2-4 0-0 4, Jones 0-0 0-0 0, Moses 2-3 3-4 7, Porter 0-0 0-0 0, Hart 0-0 0-0 0. Totals 21-48 7-13 50.

VANDERBILT (3-1)

Disu 5-12 0-0 12, Millora-Brown 3-3 1-2 7, Evans 1-5 0-2 2, Lawrence 1-1 0-0 2, Pippen 8-20 6-8 25, Thomas 2-6 0-0 5, Harvey 1-5 0-0 3, Wright 0-2 0-0 0, Albert 0-0 0-0 0, McBride 1-2 0-0 3, Brown 0-1 0-0 0, Obinna 0-0 0-0 0. Totals 22-57 7-12 59.

Halftime_Vanderbilt 26-25. 3-Point Goals_Radford 1-9 (C.Walker 1-1, Morton-Robertson 0-1, Ali 0-2, Jeffers 0-2, Mangum 0-3), Vanderbilt 8-27 (Pippen 3-7, Disu 2-6, McBride 1-2, Harvey 1-3, Thomas 1-4, Brown 0-1, Wright 0-1, Evans 0-3). Rebounds_Radford 34 (C.Walker 6), Vanderbilt 30 (Millora-Brown 8). Assists_Radford 8 (Lipscomb 3), Vanderbilt 10 (Pippen 7). Total Fouls_Radford 10, Vanderbilt 17. A_61 (14,316).

Copyright © 2020 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.