W. Michigan 62, Adrian 42

ADRIAN (0-1)
Bellamy 7-19 0-0 14, Gillery 1-9 1-2 3, Warrick 2-9 0-0 4, McDevitt 0-3 0-0 0, Pelham 3-5 0-0 7, Ansara 2-7 0-0 4, Price 2-3 0-0 4, Wooten 0-0 0-0 0, Williams 0-2 0-0 0, Oganowski 1-1 0-0 3, Duvall 0-0 0-0 0, Marr 0-0 0-0 0, Pacer 1-2 0-0 3, Smith 0-0 0-0 0. Totals 19-60 1-2 42.
W. MICHIGAN (1-2)
Lee 3-7 0-0 6, Wright 7-11 3-8 17, Artis White 2-7 2-2 7, Cruz 4-6 0-1 8, Freeman 2-5 0-1 4, Barrs 1-3 0-0 2, Holmes 1-3 3-7 5, Martin 3-4 2-3 9, Toliver 1-3 0-0 2, Hamilton 1-2 0-2 2. Totals 25-51 10-24 62.
Halftime_W. Michigan 30-16. 3-Point Goals_Adrian 3-18 (Oganowski 1-1, Pacer 1-2, Pelham 1-3, Price 0-1, Williams 0-1, Ansara 0-2, McDevitt 0-2, Warrick 0-2, Gillery 0-4), W. Michigan 2-8 (Martin 1-1, Artis White 1-3, Barrs 0-1, Freeman 0-1, Hamilton 0-1, Lee 0-1). Rebounds_Adrian 31 (Bellamy 7), W. Michigan 39 (Cruz 8). Assists_Adrian 2 (Gillery, Ansara 1), W. Michigan 11 (Artis White, Holmes 3). Total Fouls_Adrian 20, W. Michigan 12.
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