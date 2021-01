ATP Money Leaders

By The Associated Press

Through Jan. 10

1 Novak Djokovic $6,511,233 2 Dominic Thiem $6,030,756 3 Rafael Nadal $3,881,202 4 Daniil Medvedev $3,622,891 5 Alexander Zverev $3,279,966 6 Andrey Rublev $2,223,865 7 Stefanos Tsitsipas $2,106,450 8 Pablo Carreno Busta $1,941,470 9 Diego Schwartzman $1,585,369 10 Roberto Bautista Agut $1,390,184 11 Denis Shapovalov $1,343,192 12 Gael Monfils $1,297,224 13 Karen Khachanov $1,290,040 14 Felix Auger-Aliassime $1,238,721 15 Borna Coric $1,167,582 16 Cristian Garin $1,089,019 17 David Goffin $1,078,330 18 Alex de Minaur $1,057,168 19 Dusan Lajovic $1,038,374 20 Grigor Dimitrov $1,014,862 21 Casper Ruud $1,013,473 22 Daniel Evans $984,826 23 Milos Raonic $962,836 24 Taylor Fritz $945,889 25 Jan-Lennard Struff $921,158 26 Stan Wawrinka $842,428 27 Hubert Hurkacz $830,683 28 Marin Cilic $820,529 29 Marton Fucsovics $802,209 30 Matteo Berrettini $762,245 31 Filip Krajinovic $760,072 32 Kevin Anderson $757,447 33 Tennys Sandgren $750,328 34 Jannik Sinner $736,791 35 Ugo Humbert $722,534 36 Roger Federer $714,792 37 Fabio Fognini $713,097 38 Lorenzo Sonego $703,352 39 John Isner $655,499 40 Yoshihito Nishioka $642,719 41 Vasek Pospisil $635,472 42 Adrian Mannarino $630,297 43 John Millman $630,279 44 Alexander Bublik $623,356 45 Alejandro Davidovich Fokina $610,642 46 Jordan Thompson $600,961 47 Benoit Paire $600,914 48 Nikoloz Basilashvili $597,036 49 Aljaz Bedene $581,993 50 Tommy Paul $581,409

