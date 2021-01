LPGA Money Leaders

By The Associated Press

Through Jan. 3

Trn Money 1. Jin Young Ko 4 $1,667,925 2. Sei Young Kim 9 $1,416,993 3. Inbee Park 13 $1,377,799 4. Danielle Kang 13 $897,872 5. Nasa Hataoka 12 $854,024 6. Austin Ernst 17 $771,092 7. Amy Olson 16 $763,832 8. Minjee Lee 16 $724,273 9. Lydia Ko 13 $677,545 10. Brooke M. Henderson 10 $648,604 11. Ally Ewing 14 $629,772 12. Jasmine Suwannapura 17 $587,829 13. Angela Stanford 16 $586,321 14. Nelly Korda 12 $575,894 15. Anna Nordqvist 14 $572,179 16. Moriya Jutanugarn 13 $551,475 17. Stacy Lewis 17 $513,863 18. Madelene Sagstrom 16 $492,083 19. Mirim Lee 8 $479,344 20. Carlota Ciganda 12 $477,707 21. Georgia Hall 12 $444,563 22. Hannah Green 14 $442,843 23. Mel Reid 16 $441,415 24. Ashleigh Buhai 16 $429,628 25. Yealimi Noh 16 $415,307 26. Lexi Thompson 12 $404,237 27. Jennifer Song 16 $393,883 28. Celine Boutier 18 $384,353 29. Jennifer Kupcho 14 $381,160 30. Megan Khang 14 $377,242 31. Gaby Lopez 12 $371,650 32. Ariya Jutanugarn 13 $368,414 33. Jodi Ewart Shadoff 15 $356,618 34. Mina Harigae 11 $327,376 35. So Yeon Ryu 5 $320,626 36. Cheyenne Knight 18 $306,519 37. In Gee Chun 15 $301,686 38. Caroline Masson 14 $299,845 39. Katherine Kirk 15 $295,584 40. Charley Hull 8 $281,594 41. Linnea Strom 17 $265,899 42. Perrine Delacour 14 $260,737 43. Cydney Clanton 17 $253,035 44. Yu Liu 17 $250,472 45. Jenny Shin 11 $248,596 46. Jessica Korda 13 $246,578 47. Cristie Kerr 16 $243,576 48. Andrea Lee 15 $242,944 49. Lindsey Weaver 16 $237,952 50. Pernilla Lindberg 17 $229,189

